La Bienal de Flamenco de Sevilla reúne a más de una veintena de artistas debutantes en su programación

Presentación de la Bienal de Debutantes - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará del 9 de septiembre al 3 de octubre, contará con la participación de más de una veintena de artistas debutantes que presentarán por primera vez un espectáculo propio en su programación.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la edición formada por 72 funciones, 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y seis matinés únicas.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que la Bienal de Flamenco "no solo es el mayor escaparate mundial del flamenco, sino también el lugar donde nacen las grandes trayectorias del futuro". "Apostar por quienes presentan por primera vez un espectáculo con nombre propio es apostar por la renovación, el talento y la fortaleza de un arte", ha añadido.

Asimismo, la edil ha manifestado que "cada uno de estos debut representa una oportunidad" para el flamenco, para nuestros artistas y también para una ciudad que hace de la cultura uno de los "principales motores de desarrollo, proyección internacional y atracción de un turismo de calidad".

Por su parte, el director del certamen, Luis Ybarra, ha afirmado que la Bienal "no solo tiene hijos, sino también nietos, biznietos y una amalgama de generaciones que tiene el festival como punto de encuentro".

De la misma manera, Ybarra ha indicado que algunos de los artistas y compañías debutantes "los hemos visto con anterioridad, formando parte de galas, cantando al baile o dentro de otros cuerpos de baile, pero no con el protagonismo con el que ahora se presentan".

Así, además de los ganadores del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos del Instituto Andaluz del Flamenco, que protagonizarán el 20 de septiembre la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, la XXIV Bienal de Flamenco reunirá a un total de 21 artistas que presentarán por primera vez un espectáculo con nombre propio.

Algunos ya han pasado por los escenarios de la Bienal como parte de otras producciones o acompañando a grandes figuras, pero en esta edición darán un paso al frente para asumir el protagonismo de sus propias propuestas o liderar los espectáculos en los que participan.

DISTINTAS GENERACIONES Y FORMAS DE ENTENDER EL CANTE

Serán ocho las voces debutantes, empezando por la cantaora jiennense Ángeles Toledano, que el próximo 12 de septiembre actuará en el Teatro Alameda con el estreno absoluto de 'La misma sangre del cuerpo', seguida por Juanelo de Los Palacios el 18 de septiembre en el Hotel Triana, donde encabezará el espectáculo '75 aniversario de la Peña El Pozo de las Penas: Uvitas negras'.

Unos días después, también se incorpora con espectáculo propio la gaditana, Encarna Anillo, con 'Camino de flores', que cerrará el ciclo de matinés en la Iglesia San Luis de los Franceses con un recital. El 27 de septiembre serán Juan de Mairena, Lidia Hernández y Macarena de la Torre, que junto a otros artistas, interpretarán 'Fue tu querer', un espectáculo dirigido por Enrique Casellas que reivindica las sevillanas como un espacio de encuentro entre distintas sensibilidades.

Igualmente, el 30 de septiembre, José de los Camarones llegará al Teatro Alameda con 'Los flamencos no van a la barbería', una propuesta que encabeza junto a Capullo de Jerez y que supone su primera participación en la Bienal al frente de un espectáculo propio.

Y concluyendo el apartado del cante, Rocío Luna, llegará al Teatro de la Maestranza con 'Perlas a millares (30 aniversario de 'Antología de la mujer en el cante')', compartiendo escenario con Carmen Linares, una de las grandes maestras del flamenco.

EL PULSO RENOVADO DE LA GUITARRA FLAMENCA

El granadino José Fermín Fernández será uno de los guitarristas que asuman por primera vez un espacio propio dentro de la programación de la Bienal con 'Guitarra desnuda', el 13 de septiembre en el Espacio Turina.

En ese mismo escenario debutará también la utrerana María Marín, el 19 de septiembre, con 'Las tres Marías'. Mientras que el 20 de septiembre será el turno del guitarrista alicantino, Alejandro Hurtado, que presentará 'Devenir de la guitarra' en San Luis de los Franceses.

Además, el saxofonista, compositor y arreglista estadounidense Tim Ries se sumará a esta mirada instrumental el 21 de septiembre en el Teatro Lope de Vega con 'Tunisia', una propuesta que compartirá junto al guitarrista Rafael Riqueni.

También por primera vez al frente de una propuesta propia en la Bienal, Juan Parrilla y Bernardo Parrilla llegarán al Teatro Alameda el 1 de octubre con 'Herencia', un espectáculo que compartirán junto a Diego Carrasco y Carrete de Málaga.

SIETE FORMAS DE HABITAR EL BAILE FLAMENCO

El baile también suma nuevos nombres en esta edición de la Bienal con Hugo y Diego Aguilar, que presentarán por primera vez una propuesta, 'Cuestión de tiempo', en el Monasterio de San Jerónimo el 4 de septiembre. En el mismo ciclo, Bernardo Miranda, asumirá por primera vez un espacio como solista en la Bienal el 6 de septiembre, con una actuación en el Museo de Artes y Costumbres Populares en el marco del espectáculo homenaje a Fosforito.

Claudia 'La Debla' será otra de las artistas que participará con nombre propio, con presencia en dos de las propuestas de la programación, el 10 de septiembre 'El mundo por montera', la gran gala que acogerá la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, junto al Ballet Flamenco de Andalucía, y el 27 de septiembre compartirá escenario con Dani de Morón en 'Cuadro', en el Espacio Turina.

Seguidamente, el 14 de septiembre llegará al Teatro Alameda Macarena López con 'Sobre todas las cosas', un estreno absoluto en el que la bailaora y creadora sevillana explora la identidad, la memoria y la relación entre cuerpo, voz y presencia escénica.

En esta misma línea de creaciones que nacen desde la mirada personal de sus intérpretes, Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra presentarán una propuesta propia en la Bienal el 23 de septiembre en el Teatro Central con 'Te atrevo', un estreno absoluto que explora el encuentro entre dos cuerpos como espacio de diálogo, riesgo y transformación.

El recorrido por los artistas que, en el apartado del baile, presentan por primera vez una creación propia concluirá con Sara Jiménez, que estrenará 'La compañía' el 29 de septiembre en el Teatro Central.