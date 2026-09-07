La Bienal de Sevilla reúne a Ángeles Toledano y 30 alumnas de la ESAD en el estreno de 'La misma sangre del cuerpo'

Foto De Familia De Las Protagonistas Del Espectáculo 'La Misma Sangre Del Cuerpo', De Ángeles Toledano, Junto A 30 Alumnas De La ESAD, En El Marco De La Bienal - BIENAL DE FLAMENCO

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla acogerá este sábado el estreno absoluto de 'La misma sangre del cuerpo', el espectáculo que supone el debut en la cita de la cantaora jienense Ángeles Toledano y en el que contará con la colaboración de una treintena de alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD). Con las localidades agotadas desde hace semanas, la propuesta abrirá la programación de la Bienal en el Teatro Alameda.

En palabras de la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, "es una satisfacción que Ángeles Toledano tenga una presencia tan especial en esta edición, primero en la gala inaugural, 'El mundo por montera', y después con el estreno absoluto de 'La misma sangre del cuerpo'. Una artista que representa la capacidad del flamenco para mantener viva su raíz y, al mismo tiempo, seguir avanzando", ha destacado el Consistorio en una nota de prensa.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha señalado que "Ángeles es una de las artistas más interesantes del panorama". "Es una cantaora con conocimiento e inquietud. Hemos ido conociendo sus pasos por los lares del flamenco, algunos de ellos vinculados con la Bienal, donde ha participado en sus anteriores ediciones, pero nunca como ahora, con su propuesta en solitario. Una propuesta de autor y de alta popularidad, en la que se concita la raíz con su personalidad, vehiculada por recursos, formas y estéticas propias de este tiempo", ha añadido al respecto.

La propia Ángeles Toledano ha manifestado que se siente "inmensamente agradecida" por todo lo que está suponiendo este proceso. "Estamos aquí por aprender a vivir los procesos, por darle importancia a lo que pasa dentro, cuando estamos creando y todo está naciendo". En este sentido, 'La misma sangre del cuerpo' nace del último tema de 'Sangre sucia', "que nunca se ha hecho en directo porque para mí no había tenido lugar emocional, porque necesitaba un espectáculo para ello".

'La misma sangre del cuerpo' tiene como origen el universo que la cantaora jiennense ha construido en torno a su primer álbum, 'Sangre sucia', un trabajo nominado a los Latin Grammy en el que Toledano conjuga "raíz y vanguardia" y reivindica una "mirada propia sobre el cante femenino".

El título del espectáculo recupera el de la última canción del disco, un tema que hasta ahora la artista nunca ha interpretado en directo y que se convierte aquí en punto de partida para una nueva creación concebida específicamente para la Bienal.

Bajo la dirección escénica de Verónica Morales, Ángeles Toledano abre la puerta a un territorio todavía inexplorado de su imaginario para construir una "propuesta femenina, colectiva y compartida". Se trata de un pieza "que solo puede suceder con la presencia de las otras y en la que las voces funcionan como cicerones de un recorrido atravesado por el romance".