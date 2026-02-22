Blasco Rivero, el escultor de Écija (Sevilla) que ha conquistado París con un busto inspirado en su esposa

Obra del artista ecijano Blasco Rivero - AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

El escultor natural de Écija (Sevilla) José Francisco Blasco, especializado en arte sacro, ha sido distinguido con la medalla de bronce en la exposición Art Capital, celebrada en el Grand Palais de París, uno de los principales encuentros artísticos de la capital francesa. El escultor presentó dos obras: 'Alegoría del Verano' y 'Alegoría del Otoño'.

Esta primera, consistente en un busto de estilo realista modelado en barro cocido y policromado con acrílico y veladuras al óleo, fue la pieza galardonada. Según ha explicado el artista, es la primera obra inspirada en su mujer, con la que ha compartido más de veinte años, y fue realizada durante la época estacional que le da nombre.

"Modelé un retrato de mi mujer como punto de partida. Después de 25 años dedicado al arte sacro, empecé con 17 y ahora tengo 42, sentí la necesidad de salir de ese ámbito y explorar algo diferente. Decidí que durante el verano me tomaría un mes para crear con total libertad, sin condicionantes, simplemente modelando lo que me apeteciera", ha enmarcado Blasco Rivero en una entrevista a Europa Press.

Esa fue la primera pieza que envió a Francia. "La acogida fue tan positiva que me animó a continuar la serie con las otras tres alegorías: Otoño, Invierno y Primavera, esta última finalizada recientemente y que presentaré próximamente si todo sigue según lo previsto", ha apostillado.

Preguntado por qué fue, a su juicio, la particularidad de su obra que consiguió conquistar a la capital francesa, Blasco Rivero refiere a un estilo "realista". "Cuando llegué con el busto de Verano, hace aproximadamente dos años, me decían que el estilo realista que yo manejo quizás no encajaba mucho en Francia, porque actualmente se están abriendo a otros tipos de estilos. El mío, en cambio, tiene un aire del siglo XVIII, principios del XIX. Pensé que este era el estilo que me gustaba, es el que quiero trabajar, vamos a ver hasta dónde puede llegar y seguiré adelante".

Según enmarca, en la mencionada exposición, "no había muchos con un estilo similar al mío entre los participantes. Pero el premio no se concede por estilo; ellos evalúan todas las esculturas y eligen lo que más les gusta. Y yo creo que lo que ha llamado la atención ha sido precisamente el realismo, la minuciosidad en los detalles y la limpieza y pulcritud del modelado".

Para Blasco Rivero, esto ha sido una oportunidad de impulsar su carrera. "Por ejemplo, ya estuvo hablando conmigo la presidenta de Le Salón de Otoño, que es la segunda exposición más importante de París, y me dijo que me presentara, que quería tenerme allí". Además, señala que ha recibido propuestas de otras instituciones, "me llamó un ayuntamiento de una ciudad a una hora de París. Fue a través de una persona que conozco y que habla español, porque ellos querían tener una conversación telefónica directa conmigo y era imposible. Así que envié la información por medio de esta persona. Quieren que participe con los cuatro bustos en su exposición anual, y, evidentemente, se encargan de todos los gastos de transporte y organización".

No obstante, al hilo, Blasco Rivero reclama mayor iniciativa a las instituciones provinciales. "Me parece increíble que, estando en el centro del arte sacro, Sevilla, que tiene tanta proyección y una larga tradición artística, no existan exposiciones colectivas como las que se hacen en otros países", afirma.

El escultor ha concluido enmarcando las dificultades que enfrentan los artistas locales en este sentido: "Tienes que llenar una sala entera con tus obras, asumir todos los gastos de transporte y sacar un seguro para que no ocurra ningún daño. Normalmente, mis esculturas, que siempre he trabajado por encargo, están repartidas en distintos lugares y con diferentes clientes, por lo que coordinar todo es mucho más complicado. No se trata solo de darte a conocer, sino de poder continuar con tu arte".