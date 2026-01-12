El BOJA aprueba definitivamente el plan viario que conecta Espartinas (Sevilla) con el enlace satélite de la A-49

Archivo - A-49 Paso por Espartinas - SEVILLASEMUEVE - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes la resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla, por la que se ha procedido a la publicación de los acuerdos y resoluciones relativos a la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructura Viaria para la conexión del enlace satélite de la Autovía A-49 con el entramado urbano de Espartinas (Sevilla).

Según el escrito, consultado por Europa Press, el Plan tiene por objeto el establecimiento y la definición, como un nuevo elemento del sistema general viario del municipio, la vía que conecta el núcleo urbano de Espartinas con el enlace satélite de la autovía A-49/SE-40. Cabe enmarcar que esta infraestructura se localiza al sur del casco urbano y discurre entre la urbanización C-18 y dicho enlace, que se encuentra ejecutado y en servicio desde julio de 2018.

Asimismo, el viario se compone de dos tramos, norte y sur, ambos "totalmente ejecutados y en funcionamiento". El tramo norte fue construido por el Ayuntamiento de Espartinas en 2016, en virtud del Plan Parcial 'Parque Terciario, Comercial y de Ocio Aprocom'. Aunque este Plan fue posteriormente anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Servicio de Urbanismo elaboró un informe complementario que concluyó que "del contenido las sentencias referidas no se deriva ninguna circunstancia o condición que desvirtúe la procedencia del establecimiento y ejecución de la infraestructurta viaria prevista por el Plan Especial objeto de este informe".

Por su parte, el tramo sur fue ejecutado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Proyecto de trazado y construcción de la conexión con Espartinas desde el enlace satélite de la A-49/SE-40, así como de mejora de la capacidad estructural y del drenaje de los caminos existentes en ambas márgenes de la SE-40 y de la A-49.

De esta forma, la resolución recoge que la aprobación definitiva del Plan fue acordada por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla el 31 de julio de 2025. No obstante, su registro y publicación no se produjeron hasta el 5 de diciembre de 2025, momento en el que se tuvieron subsanadas las "deficiencias consignadas" en el mencionado acuerdo.

En concreto, las deficiencias referidas estuvieron relacionadas con aspectos de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Espartinas, tanto en lo que se refiere a documentación técnica (falta de legibilidad de los códigos de verificación de los planos) como en el expediente administrativo, por la falta de algunos informes y certificados, así como por defectos en el trámite de información pública realizado tras la aprobación inicial.

Cabe enmarcar que, tal y como figura en el mencionado escrito, el Plan ha dispuesto de una aprobación provisional en el Pleno del Ayuntamiento de Espartinas del Plan especial de Infraestructura viaria para la conexión mencionada y del estudio ambiental estratégico correspondiente.

Así, el Plan ha sido sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, cuya declaración ambiental estratégica en sentido favorable condicionado fue emitida el 5 de febrero de 2025. También ha estado sujeto a un informe en materia de aguas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Además, ha contado con informes sobre aguas, carreteras, aeropuertos e incidencia territorial.

Por último, el escrito concluye que el objeto del Plan es "únicamente el establecimiento y definición de un sistema general viario y no se ordena suelo", por lo que no resulta procedente el establecimiento de normas urbanísticas específicas.