Bomberos de Alcalá (Sevilla) participan en el proyecto europeo 'FirefightersPlus' para mejorar la inclusión social

Publicado 24/09/2019 14:41:43 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) participan en el proyecto de colaboración europea 'FirefightersPlus' ('Más que Bomberos') para motivar a jóvenes, transmitir seguridad y confianza a los colectivos en riesgo de exclusión social, así como contribuir a tener "una comunidad más cohesionada".

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, este proyecto une a profesionales de los servicios de emergencia e inclusión social de Dinamarca, Reino Unido, España, Polonia, Países Bajos y Rumanía en una formación que permite que estos profesionales aprovechen la confianza que transmiten para ejercer voluntariado de integración social.

Esta iniciativa europea de bomberos como voluntarios, con grandes expectativas de transformación social, participa en la convocatoria de los premios 'European Fire Safety Award', que se fallarán en Bruselas en noviembre, y será expuesto, además, en el Foro Europeo para la Integración de Migrantes y Refugiados en octubre.

Los bomberos alcalareños, en representación de España, llevan dos años trabajando en este proyecto que culmina en septiembre y cuyos resultados finales se están presentando en las áreas de influencia de los miembros colaboradores; en el caso alcalareño, por los distintos parques de la provincia, así como a sectores públicos y sociales (Protección Civil, Cruz Roja, estudiantes de Grado Superior de Inclusión Social u ONGs y entidades sociales y asistenciales).

Los bomberos de estos países han recibido formación por parte de profesionales de acción e integración social que han estado poniendo en práctica durante este tiempo. De hecho, los bomberos alcalareños han trabajado con grupos de personas con discapacidad intelectual o cognitiva y sectores con problemáticas de riesgo para la exclusión social, realizando una formación preventiva de seguridad para proyectar los valores de autoconfianza, valentía, trabajo en equipo y superación.

Los socios han estado poniendo en común sus experiencias para implementar mejoras de cara a configurar una plataforma formativa de la que puedan servirse otros profesionales de emergencias con inquietudes sociales. De hecho, ya está en marcha en la web.

Así, en seis idiomas se presenta el trabajo completo realizado en este tiempo. Se aborda que los bomberos son los profesionales que más confianza transmiten y esto los convierte en modelos a seguir (Role Models) con grandes posibilidades de interactuar en su comunidad para mejorar la integración social, así como vídeos de experiencias para animar a la participación de otros cuerpos de seguridad y, sobre todo, unidades didácticas que prepararán a otros para mejorar su entorno social.

Los bomberos tienen amplios conocimientos de su profesión, pero no de la intervención social, por lo que para realizar esta labor necesitan de conocimientos y herramientas, desde entender qué es la inclusión social, a saber cómo acercarse a distintos colectivos, jóvenes en desempleo, personas con discapacidad, colectivos víctimas de violencia.

GUÍAS DIDÁCTICAS SOBRE VARIOS TEMAS

Así, con este trabajo en equipo y la participación de los bomberos alcalareños, se han configurado guías didácticas sobre cómo motivar a los jóvenes o cómo hacerles partícipes de la seguridad vial, de acercamiento a colectivos en exclusión social, del voluntariado en bancos de alimentos, de intercambios culturales, de campañas de sensibilización, entre otros.

El Gobierno de Alcalá de Guadaíra, en las presentaciones del proyecto con la presencia de los tenientes de alcalde Enrique Pavón, Rosa Carro y el delegado José Luis Rodríguez Sarrión, ha reiterado su apoyo a estas iniciativas y ha destacado "la dedicación y entrega de los profesionales de Alcalá no sólo en la seguridad, sino con el grueso de la ciudadanía, como así atestiguan estas acciones".

Este proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco del programa 'Erasmus +' y es el tercer programa de colaboración transnacional en servicio a la comunidad en el que participan los bomberos alcalareños, desde e-PPR (e-Learning for the Prevention, Preparedness and Response to Natural Disasters) de preparación y respuesta ante los desastres naturales, a 'School Emergency' de seguridad en centros educativos. De hecho, ya se prepara el cuarto, 'Inclusive Emergency', que será una profundización en la acción e integración social.