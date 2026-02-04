Los Bomberos del Consorcio Provincial de Sevilla atienden 23 incidencias por Leonardo, la mayoría en la zona de Morón

Un vehículo de la Policía Local de Arahal junto a uno de los arroyos. - AYTO.DE ARAHAL

Los Bomberos del Consorcio han atendido 23 incidencias desde la medianoche de este martes en la provincia de Sevilla, la mayoría en la zona de Morón. Asimismo, se han organizado dos grupos especiales para el rescate acuático en los parques de Mairena del Aljarafe y Osuna por la borrasca Leonardo.

Por el momento, siete vías de la provincia han sufrido cortes: SE-5203 (de El Coronil a la Base de Morón), SE-5206 (de El Coronil a Morón), SE-3102 (en la capital, la carretera que va de Valdezorras a San José de La Rinconada), SE-6300 (une la N-IV con Lebrija), SE-5209 (de Las Cabezas de San Juan a la N-IV), SE-6201 (de las Cabezas de San Juan a la provincia de Cádiz) y la SE-9225 (de Algámitas a Pruna, por un daño en la calzada, que se debe evaluar).

La Diputación ha informado que se prevén cortes en las próximas horas en SE-4104 (carretera de Guadajoz a Alcolea del Río) a su paso por el río Corbones, que "está a punto de desbordarse".

Tanto la SE-8205 (de La Puebla de Cazalla a Las Encarnaciones), como las SE-9225 (de Álgámitas a Pruna) han tenido desprendimientos que se han solventado.

Entre las 23 intervenciones, destacan derrumbes, caídas y apeos (6); saneamiento y retirada de objetos de la vía pública (5); e inundaciones de la vía pública (3).

Los municipios que han concentrado un mayor número de avisos son Morón de la Frontera (7) y, en menor medida, Mairena del Aljarafe y Tocina (2 en cada caso).

También se han atendido incidencias en Alcalá de Guadaíra, Arahal, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Guillena, Lora de Estepa, Mairena del Alcor, Pilas, El Ronquillo, Utrera y Valencina de la Concepción.

La Diputación ha reforzado los servicios dependientes de la institución provincial implicados en el operativo de prevención y respuesta ante los avisos por lluvias y viento en la provincia, que se unen al riesgo de crecidas en el entorno de cauces.