Bomberos dan por controlado el incendio de una fábrica en Burguillos (Sevilla)

Imágenes del incendio en la fabrica Huerta Campo Rico en Burguillos, Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

BURGUILLOS (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

Bomberos de Sevilla han dado por controlado el incendio en una nave industrial dedicada al sector alimenticio en Burguillos (Sevilla), declarado en la tarde de este martes y que movilizó a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y personal sanitario en prevención.

Según han informado los Sevicios de Emergencias 112 en sus redes sociales, el fuego ha sido controlado en la mañana de este miércoles. Al mismo tiempo, han informado de que "siguen trabajando en la zona efectivos del parque de La Rinconada".

El aviso del fuego se recibió en torno a las 16,30 horas, en una fábrica ubicada en el polígono de la localidad, en la confluencia de la calle Tomás Alba Edison con la calle Isaac Newton, en el camino conocido como Cuarto de la Huerta.

El siniestro ha afectado a una nave, sin que hayan trascendido datos sobre el alcance de los daños ni la posible autoría de los mismos.