La borrasca Leonardo mantiene cortadas siete vías en la provincia de Sevilla y dos ríos y arroyos en nivel rojo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha realizado un primer balance de los efectos de la borrasca Leonardo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este miércoles.

Toscano ha confirmado que la Guardia Civil ha atendido 21 avisos durante estas horas. Asimismo, en estos momentos se encuentran siete vías cortadas en la provincia. La más destacada es la Nacional 630, en el término municipal de Guillena. También permanecen cortadas la A-361 en Morón, la SE-3102 en la capital, la SE-4104 en Alcolea, la SE-5203 en Arahal, la SE-5206 en El Coronil y la SE-6300 en el municipio de Lebrija.

Sobre los posibles cortes de suministro eléctrico, la empresa suministradora ha trasladado a Subdelegación que hay alrededor de 1.900 usuarios afectados. La mayoría se concentran en el municipio de Coripe y en las zonas rurales de los alrededores de Morón de la Frontera.

Por otro lado, el cauce del río Guadaíra a su paso por Arahal y el Arroyo de Santiago en el término municipal de Utrera se encuentran en nivel rojo en estos momentos.

En cuanto a la situación de los medios de transporte, Toscano ha confirmado que el aeropuerto "opera en estos momentos con normalidad". Asimismo, ha asegurado que se ha realizado una supervisión de los trenes y la infraestructura ferroviaria cuyo servicio "se está prestando sin incidencias", aunque, algunas de las primeras líneas en sus primeros trayectos se han realizado por carretera, "lo que está generando ciertos retrasos que se espera poder recuperar a lo largo de la mañana".

El subdelegado ha señalado que la Unidad Militar de Emergencia (UME) y la Policía Nacional se encuentra "preposicionada" en la provincia por "si la dirección de emergencias requiriera su participación".

Toscano ha hecho una llamada a la responsabilidad ciudadana ante los avisos meteorológicos. "Pedimos precaución, evitar aquellos desplazamientos que no sean absolutamente necesarios y prestar especial atención, como indicábamos anteriormente, al estado de cauces y riberas, siguiendo siempre la información oficial, ya que el aviso amarillo por lluvias y vientos previsto para la jornada de hoy se produce tras muchas jornadas consecutivas de precipitaciones, lo que ha provocado el crecimiento de ríos y embalses", ha concluido.