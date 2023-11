La bronca del debate de investidura llega al Pleno de Sevilla por la alusión de Vox a un "golpe al Estado de Derecho"

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenso debate de la reciente sesión de investidura en el Congreso entre los diferentes bloques políticos se ha trasladado por momentos al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla cuando, en el turno de las mociones, desde las filas de Vox se ha comparado la situación en la Cámara Baja, instantes previos a la votación, con un "golpe al Estado de Derecho"; de fondo, la propuesta de ley de amnistía de fondo y el acuerdo entre PSOE y Junts.

Tras esa declaración, formulada por Gonzalo García de Polavieja, el grupo municipal Con Podemos-IU decidía no participar en ninguna de las propuestas sometidas al Pleno por Vox --la primera de ellas, relativa a una serie de mejoras en el entorno de Su Eminencia, en la que ni siquiera ha emitido su voto--. "En una institución democrática no se puede consentir que nos acusen de dar un golpe de Estado. Es que lo ha dicho, literalmente", señalaba la portavoz de esa formación Susana Hornillo.

"Es un atentado contra esta institución y que se permita aquí creo que es muy grave", añadía. En este punto, el presidente del Pleno, Álvaro Pimentel insitía en la idea de que "no es un tema de su competencia. El concejal podrá o no retractarse, pero, insisto, no es competencia de este presidente. Vamos a seguir con el orden del día establecido", zanjaba entonces.

"Este grupo municipal no va a seguir ni votando ni interviniendo en ninguna moción que haga el partido Vox. Si no retira unas palabras que resultan un insulto a la democracia y un insulto a la inteligencia. Esta sociedad ha vivido un golpe de Estado fortísimo del que todavía tenemos personas en las cunetas", expresaba en esa misma línea la concejal socialista Mar González.

"Sabemos muy bien lo que es un golpe de Estado. Y lo único que está ocurriendo en el Congreso en este momento es una votación democrática para la elección de un presidente del Gobierno. Por favor, no utilicen ese término tan doloroso en nuestra memoria de un modo tan banal. Nos sentimos realmente insultados y les pedimos que retiren esas palabras. Son palabras que son inaceptables en esta Corporación", abundaba la edil.

"Estamos suficientemente siendo acosados ahí en la calle, que acaban de pegarle a unos compañeros nuestros al entrar al Congreso. Creo que se está derivando en una falta de convivencia importante y no vamos a consentir que aquí, en este Pleno, que es, gracias a la democracia, que nos han votado todos los sevillanos, vuelvan a insultarnos, acosarnos y, por supuesto, hablarnos a los socialistas ¿de qué, de golpe de Estado?".

Desde el grupo municipal del PSOE se instaba de nuevo al concejal en cuestión a retirar esa expresión. "No se lo vamos a consentir. En la calle sí nos estáis acosando. En la calle sí nos estáis insultando. Ahí sí estáis pegándole a los compañeros socialistas. Eso es una realidad. Pero aquí, en el Ayuntamiento de Sevilla, no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir".

Por su parte, el concejal de Vox Fernado Rodríguez Galisteo afirmaba al respecto que "ningún concejal ha vulnerado el Reglamento del Ayuntamiento, de este Pleno, porque en la libertad de expresión cabe decir que se está asistiendo a un golpe al Estado de Derecho".