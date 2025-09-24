Bueno reafirma que "todo apunta" a que los incendios de la Cartuja (Sevilla) son provocados

Archivo - El portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno (d) y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i) . Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha subrayado este miércoles que "todo apunta" a que los incendios sucedidos estos últimos días en el entorno del Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja "han sido provocados". Las declaraciones se han producido en el marco en las palabras ofrecidas este martes, 23 de septiembre, por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en Bruselas, quien también señalaba que las primeras investigaciones apuntaban a la intencionalidad como causa de los fuegos.

En declaraciones difundidas por el Consistorio, el portavoz ha señalado que la investigación continúa en manos de la Policía Nacional, que serán los encargados de determinar de forma definitiva las causas de dichos incendios.

Asimismo, ha valorado la labor de los servicios municipales que han trabajado en los incendios y ha resaltado que "gracias a esa actuación los incendios quedaron en eso, en simple conatos".

Bueno ha incidido en su deseo de que la Policía Nacional "pronto dé con los culpables del asunto" y ha reiterado el compromiso del Consistorio en "recuperar" el entorno del Auditorio.