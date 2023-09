Bueno responde a Vox: "No ha habido reunión para hablar de un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Sevilla"

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado este miércoles que el gobierno de la ciudad "no ha tenido ninguna reunión para hablar de un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Sevilla". "Desde que el PP gobierna en el Ayuntamiento, en ningún caso y con ningún partido, incluido Vox, nos hemos sentado para hablar de gobierno de coalición", ha remarcado Bueno.

Con estas palabras en declaraciones a los medios tras informar sobre el hackeo informático que ha sufrido el Ayuntamiento, Bueno ha desmentido a la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, quien, en una entrevista en el informativo local de 7TV, relataba que la última vez que mantuvo una conversación con el alcalde de la ciudad, el 'popular' José Luis Sanz, "me dijo claramente que él consideraba que Sevilla necesitaba un gobierno estable y que no tenía ningún inconveniente en que participáramos dentro del gobierno", aunque las conversaciones se retrasaron a septiembre ante la celebración de las elecciones generales.

Peláez abundó en la citada entrevista que a Vox le "sorprendería" que el PP no aceptara que formara parte del gobierno tras los pactos alcanzados en Murcia, Extremadura y numerosos ayuntamientos, ya que "desoiría el mandato de los ciudadanos", que han dicho que los sevillanos "no quieren políticos de izquierda y que no querían que el PP gobernara en solitario".

"Las palabras de Vox no sé en qué sentido van pero les aseguro que no ha habido ninguna reunión en ese sentido --en alusión a un gobierno de coalición--", ha sostenido el también portavoz del PP en el Pleno municipal, que sí ha reconocido que el gobierno municipal "todo" aquello que necesite hablar con el resto de grupos políticos "lo vamos a hacer, incluido los presupuestos". Bueno ha hecho esta matización aludiendo a las palabras del alcalde en una entrevista en 7TV Andalucía en la que anunciaba que el borrador de las próximas cuentas municipales ya estaba y era "votable por todos los grupos políticos".