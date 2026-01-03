La Cabalgata de Reyes Magos de San Juan (Sevilla) saldrá desde Guadalajara y culminará con una "gran fiesta"

Cabalgata de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

San Juan de Aznalfarache (Sevilla) vivirá el próximo lunes, 5 de enero, una de las jornadas "más esperadas" del año con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y la Estrella de la Ilusión, que recorrerán las calles de San Juan de Aznalfarache en una gran cabalgata "cargada de ilusión, música y animación".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la salida está prevista a las 16,00 horas desde la plaza del Doncel, en la barriada Guadalajara, y finalizará en torno a las 21,00 horas en la puerta del Ayuntamiento, donde se celebrará "una gran fiesta" para poner el broche final a la jornada.

En contexto, el cortejo real estará formado por un total de trece carrozas, entre ellas las de los Reyes Magos, la Estrella de la Ilusión, el Cartero Real y seis carrozas de temática infantil. Más de 170 niños participarán en las carrozas que estarán acompañadas por dos charangas y tres bandas de música, "aportando ritmo y espectáculo a todo el recorrido".

Asimismo, la Administración local ha detallado que la jornada comenzará por la mañana, puesto que el Cartero Real, la Estrella de la Ilusión y los Reyes Magos llegarán a San Juan a partir de las 09,30 horas para adorar al Niño Jesús en la parroquia de San Juan Bautista y visitar las residencias de mayores Regina Mundi, Mater et Magistra y Joaquín Rosillo, gracias a la colaboración de la asociación Amigos de la Cabalgata 'Agustín Pérez Sastre'.

En esta edición, Maleni Cruz Amaya será la encargada de encarnar a la Estrella de la Ilusión, mientras que Francisco Javier Martín González dará vida al Rey Melchor, Carmen Rocío Delgado del Pino al Rey Gaspar y José Antonio Rincón Becerra al Rey Baltasar, quienes protagonizarán la tarde y noche más mágica en San Juan de Aznalfarache.

Por otra parte, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache retransmitirá en directo durante tres horas por YouTube y Facebook el paso de la cabalgata desde la rotonda de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista y siguiéndola por otros puntos de San Juan. El programa en directo incluirá entrevistas a los principales protagonistas del día.

Como novedad este año, la retransmisión también contará con vídeos aportados por la ciudadanía que quiera participar contando sus cartas a los Reyes o que graben en directo viendo la cabalgata, que deberán enviar sus videos por WhatsApp al 608 87 42 32.

En concreto, el recorrido de la cabalgata partirá desde la mencionada Plaza del Doncel a las 16,00 horas, y a continuación pasarán a Camino de las Erillas, Ramón y Cajal, Real, Fernández Campos, rotonda Hdad. San Juan Bautista, carretera del Monumento, rotonda del Monumento y bajada, Nueve Aceituneras, 28 de Febrero, Cervantes, Manuel López Farfán, José Payán Garrido, Castilla, Clara Campoamor, Clara Zetkin, María Zambrano, Francisco Madrigal Marín, avenida de Mairena, Santander, avenida de Palomares, 28 de Febrero, Minas de Cala y, finalmente, en el Ayuntamiento a, aproximadamente, las 21,00 horas.

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad, se habilitarán tres puntos para personas con movilidad reducida en la plaza Félix Rodríguez de la Fuente, avenida de Palomares --junto a Mater et Magistra-- y junto a la parroquia de San Juan Bautista. Asimismo, todo el recorrido de subida y bajada al barrio del Monumento estará adaptado para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Por motivos de seguridad, la Policía Local ha instalado señalización de prohibición total o parcial de aparcamiento en las calles Cervantes, Manuel López Farfán, José Payán Garrido --tramo comprendido entre la Iglesia de San José Obrero y Conde de Barcelona--, Clara Zetkin --números impares--, Santander y Minas de Cala --andén del Ayuntamiento--.