Cabalgata de Reyes en Sevilla 2026: Desde Sus Majestades en barcaza hasta vales canjeables por electrodomésticos

Los Reyes Magos llegan a Coria del Río en una barcaza que cruza el Guadalquivir. - AYTO.DE CORIA

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 5 de enero, decenas de cabalgatas de Reyes Magos recorrerán los distintos municipios de la provincia de Sevilla. En este sentido, una de las más llamativas y singulares, un año más, será la de Guillena, puesto que se trata de una cabalgata viviente, en la que se representan hasta 12 pasajes bíblicos, en un cortejo formado por casi 20 carrozas.

En cuanto a las escenas, se representarán, entre otras, la anunciación y el nacimiento de Jesús, así como 'El Censo', 'Trabajando en la tahona', 'La luz al mundo', 'La sentencia de Herodes', y la 'Presentación del Niño Jesús en el templo'.

El número de carrozas --de unos 15 metros de longitud cada una-- se ha duplicado desde la primera edición, ya que son cada vez más los guilleneros que quieren participar en la cabalgata.

En La Algaba, los Reyes Magos lanzarán unas bolas desde el balcón del Consistorio con tarjetas, muchas de ellas premiadas que podrán canjearse por lotes de productos, valorados en 6.000 euros, procedentes de los comercios locales adheridos a la campaña municipal de apoyo al comercio en estas fiestas navideñas. Al respecto, en Villanueva del Ariscal no sólo se tiran caramelos, también se lanzan numerosos kilos de chacina envasada.

En Coria del Río, los Reyes Magos cruzarán el Guadalquivir en una barcaza. Posteriormente, se desplazarán a pie hasta el Ayuntamiento, donde se subirán en sus tronos para recorrer las calles del municipio. la Cabalgata da "un paso más" en la inclusión, de modo que en la carroza del Rey Melchor irán de pajes alumnos y alumnas con diversidad funcional del Centro de Adultos Ribera del Guadalquivir. Además, el Consistorio mantiene un tramo sin ruido --en la avenida Primero de Mayo, desde el cruce con Cervantes hasta la confluencia con San Antonio--.

En La Puebla de Cazalla, a las 12 horas del día 5, como es tradición, se entonará el peculiar cántico 'Diego toca las campanas que son las doce de la mañana', con motivo de la temprana entrega de los juguetes y obsequios y por la tarde desfilarán las carrozas del cortejo real de este municipio.

VALES CANJEABLES POR ELECTRODOMÉSTICOS

En Morón de la Frontera, la Cabalgata de Reyes Magos 2026 contará con una novedosa propuesta: el Rey Melchor lanzará al público vales canjeables por más de medio centenar de pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas. Además, un dato llamativo es que los mismos estarán introducidos en fiambreras, un componente "visual y divertido" para los lanzamientos.

La iniciativa pretende "ofrecer a los vecinos una experiencia distinta, combinando la magia y la tradición de los Reyes Magos con una forma original de repartir ilusión", según ha remarcado el Consistorio en sus página web.

En Dos Hermanas, la cabalgata local, que cada año innova con una nueva temática, tratará este año 'Las cuatro estaciones' como asunto principal, sirviendo así de guía estética para las carrozas. En concreto, en esta nueva edición se estrenarán 14 carrozas, que vestirán margaritas y tulipanes para reseñar la primavera, frutas tropicales para recordar los sabores del verano o una decoración protagonizada por gotas de lluvia para ilustrar el otoño, entre otros.

Asimismo, la localidad ha habilitado un 'tramo silencioso' del recorrido, pensado especialmente para las personas con sensibilidad auditiva. El mismo discurrirá desde el final de la calle Santa María Magdalena con la Glorieta de El Palmarillo, Avenida Cristóbal Colón hasta la esquina del inicio de la Avenida los Pirralos.

Por su parte, en Carmona se encuentra una de las cabalgatas más destacadas de la comunidad andaluza, dado que está declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en 2023. Destacada por su tradición y trascendencia, se organiza desde el año 1956 por la Peña La Giraldilla.

La cabalgata está compuesta por 12 carrozas, las que llevan a sus Majestades, la carroza de la Reina de la fiesta, la de la Estrella de Oriente y otras decoradas con motivos diversos del patrimonio de Carmona y animales fantásticos. Todas ellas, portando personas ataviadas con trajes vistosos y exóticos maquillajes, seis bandas de música y un escuadrón a caballo.