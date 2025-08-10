Cabello (PSOE) reivindica la Memoria como "pedagogía" en el 89 aniversario del fusilamiento de Blas Infante

El coordinador de Memoria, Manuel Lay, y la diputada provincial y alcaldesa de Aznalcázar (Sevilla), Manuela Cabello, este domingo en la ofrenda floral en el monumento por el fusilamiento de Blas Infante. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial y alcaldesa de la localidad sevillana de Aznalcázar, Manuela Cabello, y el coordinador del Observatorio Provincial de Memoria Histórica, Manuel Lay, han participado este domingo hoy, representando a la Diputación de Sevilla, en el homenaje que organiza la Fundación Blas Infante para conmemorar el 89 aniversario del fusilamiento del Padre de la Patria Andaluza.

Tras la ofrenda, Cabello ha reflexionado sobre la importancia de Blas Infante como "referente para las andaluzas y los andaluces que sumamos en la consecución de una Andalucía como tierra de derechos, libertades y oportunidades para todas las personas" y ha puesto el acento en el valor del recuerdo como herramienta de progreso histórico", según una nota de la Corporación provincial.

"Las actuaciones en materia de Memoria son fundamentales, no solo para la reparación de las víctimas de nuestra Historia predemocrática, sino también como un corpus de pedagogía para que nuestros jóvenes ejerzan su ciudadanía desde el compromiso con la democracia y la condena de la desigualdad y la injusticia", ha sostenido Cabello.

Por su parte, Manuel Lay ha destacado el valor de tributar este homenaje anual al Padre de la Patria Andaluza. "Por una parte, el pueblo andaluz pone nombre y apellidos a un referente de su memoria democrática a través de la figura de Blas Infante, que, en este caso, representa a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas tras el golpe de estado franquista".

"Por otra, el homenaje que celebramos cada año tiene también una dimensión colectiva, porque es una vindicación de los valores por cuya defensa fueron represaliados muchos andaluces y andaluzas; esos valores pertenecen a toda la sociedad, forman parte del estatuto de ciudadanía, en cuanto la defensa de la democracia y la legalidad republicana fue la que motivó la represión y las violaciones de los derechos humanos".