El Cabildo Catedral de Sevilla y el Consejo de Hermandades muestran sus condolencias por el accidente de Adamuz

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha expresado "su profunda tristeza" por el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que ha dejado, hasta el momento, 39 víctimas mortales y más de 150 heridos.

"Encomienda al Señor a las personas fallecidas, elevando oraciones por el eterno descanso de sus almas, así como por la pronta recuperación de los heridos y el consuelo de sus familiares en estos momentos de dolor", expresa el Cabildo en un comunicado. "Que la esperanza en Jesús Resucitado sostenga a todos en estas horas de tanto dolor", añade el órgano catedralicio.

Asimismo, el Consejo General de Hermandades y Cofradías ha expresado "su más profundo pésame" por las víctimas de este trágico accidente ferroviario, "uniéndose al dolor de sus familias y allegados". Asimismo, "elevamos nuestras oraciones por una pronta y completa recuperación de todas las personas heridas y afectadas por este suceso".

Además, "como muestra de respeto y comunión con quienes sufren, y en señal de duelo", se han modificado las convivencias previstas para esta semana. De este modo, tanto las jornadas de las hermandades de la Madrugada, este martes, y las corportaciones del Jueves Santo, este miércoles, celebrarán "exclusivamente" sendas eucaristías "en sufragio por todas las víctimas del accidente y por la pronta recuperación de los heridos, quedando suspendidos los actos posteriores".

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha referido también a esta tragedia y ha puesto un mensaje en sus redes sociales. "Seguimos con profundo dolor las informaciones sobre el grave accidente ferroviario en Adamuz. Nuestra oración por el eterno descanso de las víctimas, por la recuperación de los heridos, y por sus familias; también por quienes trabajan en las labores de rescate y asistencia".