Cae un camión en la esclusa del Puerto de Sevilla sin causar heridos

Archivo - Vista aérea de los puentes móviles de la esclusa. - APS - Archivo

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha caído a la esclusa del Puerto de Sevilla a primera hora de este sábado, en torno a las 8,30 horas, sin que el accidente haya causado heridos, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El conductor ha logrado salir del vehículo antes de quedara sumergido en el agua y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

En el accidente, que ha provocado la interrupción momentánea del tráfico marítimo, han intervenido sanitarios, efectivos de Bomberos de Diputación y la Guardia Civil. El camión ha sido extraído del agua.