Cae un vehículo a las vías del tren en Sevilla al ser conducido por un hombre que quintuplicaba la tasa de alcohol

Un coche cae a las vías del tren en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor que se encontraba en estado ebrio y quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida ha provocado en la madrugada de este viernes, 24 de abril, retrasos en la circulación ferroviaria al caer a las vías del tren mientras circulaba por la calle Gea en Sevilla.

Según ha informado Emergencias Sevilla a su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, los Bomberos de Sevilla retiraron el vehículo de las vías en una operación conjunta con la Policía Local y Adif. Así, se restableció la normalidad pasados unos 20 minutos.

Por ahora, la Policía Local investiga el siniestro y han llevado a cabo diligencias al conductor, que ha resultado ileso.