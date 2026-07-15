La calle sierpes de Sevilla cambiará una tienda de cosméticos por un nuevo hotel de tres plantas

Imagen del edificio donde se ubicará el nuevo Hotel Tres Estrellas en la calle Sierpes - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha concedido la calificación ambiental para la actividad de hotel al número 81 de la calle Sierpes, donde actualmente se ubica una tienda de cosméticos.

Según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, la Comisión de Urbanismo del Consistorio ha evaluado positivamente este proyecto, cuyo titular es la empresa sevillana Inalcoven S.L. por expediente favorable, sin fecha aún para las obras de adecuación del local.

De esta manera, el céntrico edificio, cuya fachada adornada por arcos consecutivos data de 1909, albergará un establecimiento hotelero de tres plantas y tres estrellas. El proyecto recoge una "intervención integral, respetando el valor arquitectónico del inmueble", además del desarrollo de instalaciones de alta eficiencia energética, la adaptación de las soluciones técnicas a la tipología del edificio existente y la creación de un espacio "confortable y funcional" para los futuros huéspedes.

Asimismo, el edificio se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Sevilla, por lo que todo su entorno está sujeto al Plan Especial de Protección, que obliga a conservar, mantener e integrar el valor arquitectónico de su fachada en cualquier proyecto de obra o reforma.