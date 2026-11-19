Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla modificará a partir del próximo miércoles, 9 de diciembre, el trazado de la línea 39 de Tussam con el objetivo de reforzar la conectividad de las barriadas de la Hacienda San Antonio y la Hacienda el Rosario con el resto de líneas de transporte público, incrementando la integración de ambos barrios con el resto del distrito Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con la nueva planificación de la línea 39, mantendrá su recorrido y paradas habituales en Hacienda San Antonio y Hacienda el Rosario, desde donde conectará directamente y en ambos sentidos con Torreblanca y Sevilla Este a través de las avenidas Pero Mingo y de la Aeronáutica, fijando su nueva terminal en la rotonda de la calle Carlinga.

En este sentido, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha explicado que el cambio ha sido consensuado con los vecinos, y "transformará el itinerario actual en un recorrido circular que optimiza los tiempos de desplazamiento y multiplica las opciones de enlace con el resto de la red de transporte público".

De esta manera, este rediseño operativo permitirá aumentar la oferta en un 35%, pasando a prestar 84 expediciones diarias (42 por sentido) y reduciendo la frecuencia de paso de los 30 minutos actuales a un intervalo de entre 20 y 25 minutos según la franja horaria punta o valle.

Una de las principales ventajas de esta reordenación de la línea 39 será la intermodalidad que permitirá la conexión directa con la TB1, el bus de tránsito rápido (BTR) que presta servicio desde el pasado 28 de septiembre conectando Torreblanca-Sevilla Este con la Plaza del Duque en poco más de 35 minutos.

TRANSBORDOS DIRECTOS EN EL PRADO Y HACIA MACARENA

Asimismo, permitirá el transbordo directo con otras cinco líneas estructurales de la red: las líneas 22 y 27 (Sevilla Este-Prado de San Sebastián), la línea 29 (Torreblanca-Prado de San Sebastián), la línea 60 (Sevilla Este-Alcosa-Hospital Macarena) y la línea B4 (Torreblanca-Sevilla Este-San Bernardo).

Además, el nuevo itinerario garantizará la conexión directa con equipamientos esenciales del distrito, como el ambulatorio de Torreblanca y los centros educativos ubicados en la Avenida de la Aeronáutica.

De forma paralela a la reordenación del servicio, el Ayuntamiento está ejecutando obras de adaptación y mejora de la accesibilidad en las paradas de Tussam de ambas barriadas, unos trabajos que se prolongarán durante los próximos dos meses.

En concreto, la intervención municipal ha contemplado la adecuación de dos paradas de subida en la Avenida Parsi y Vía Flavia mediante la construcción de plataformas con señalización podotáctil, destinadas a reforzar la seguridad de las personas con discapacidad visual, y la instalación de dos nuevas marquesinas.

A su vez, se reubicará la parada de bajada de la Avenida Parsi para dotarla igualmente de plataforma accesible y pavimento podotáctil.