Campaña de apoyo del PP a comercios de Sevilla con el rostro de Pérez: "Queremos que nuestra propaganda sirva a ciudad"

Publicado 07/02/2019 15:21:28 CET

"No pretendemos que la gente nos vote, sino que la gente compre en sus barrios", afirma el portavoz 'popular'

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este jueves en el mercado de Triana una campaña de "promoción y apoyo" a los mercados de abastos y pequeños comercios, con el reparto de bolsas en las que se incluye el rostro de su candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, "animando a los ciudadanos a comprar en los mercados de sus barrios".

Así, Pérez ha resaltado que esta campaña se ha hecho "fundamentalmente en apoyo del mercado, del pequeño comercio y de los comerciantes que todos los días se levantan muy temprano para sacar adelante sus negocios, para abastecer a la ciudad de productos frescos".

"Queremos que nuestra propia propaganda electoral sirva ya a la ciudad para avanzar, crecer y promover la compra en los mercados y comercios. No pretendemos que la gente nos vote, lo que pretendemos es que la gente compre en los mercados y que la gente compre en sus barrios. Queremos que los ciudadanos apoyen sus mercados y su pequeño comercio, porque es en estos comercios donde está la fuerza de nuestra ciudad la verdadera fuerza comercial, la vida de nuestras calles y barrios está en nuestros mercados de abastos", agrega.

Del mismo modo, ha manifestado que desde el Grupo Popular se lleva trabajando "muchos años y muchos meses" en mejorar las condiciones de los comerciantes y "seguirá proponiendo medidas". "Hoy venimos a repartir a los comerciantes del mercado de Triana cual ha sido el fruto de nuestro trabajo en la oposición y lo haremos por todos los mercados", indica.

Entre las medidas fiscales en beneficio de los mercados que asegura que ha conseguido su formación, se encuentran "la reducción de un 50 por ciento la tasa durante las obras, un 50 por ciento la tasa por incapacidad temporal, un diez por ciento la cuota por adjudicación de puesto, un 16 por ciento la cuota por traspaso y un 50 por ciento por retraso en la tramitación de la concesión".

"Nuestros mercados merecen más. Éstas son las rebajas que hemos conseguido desde la oposición. Cuando estemos en el gobierno podremos hacer mucho más junto a nuestros comerciantes, ya que no tendremos que obligar a un alcalde socialista que se niega a bajar los impuestos o que no apoya como merecen los mercados de abastos o los comercios de nuestros barrios. Cuando estemos en el gobierno ya no tendremos que forzar a nadie a hacerlo sino que lo haremos desde la propia acción del Gobierno y desde la importancia de nuestros mercados de abastos y los comerciantes de nuestra ciudad", agrega.

En este sentido, Pérez ha destacado que "apuesta decidida" del PP por la defensa de los mercados de abastos se ha traducido en "una serie de medidas fiscales que se aprobaron en el pasado pleno de ordenanzas". "Ahora estamos impulsando un plan de potenciación de compra en los mercados, una campaña de promoción de la compra en los mercados y seguiremos proponiendo medidas. Así no solo conseguiremos salvarlos; también los convertiremos en un elemento de venta de productos frescos adaptados al futuro, a los nuevos hábitos de consumo y a las nuevas necesidades de la población", señala.

Según afirma, "hay que decirle a nuestros vecinos que comprar en un mercado es lo mejor que pueden hacer, tanto por garantía de salud, por la frescura y la calidad del producto y por disfrutar de una atención personalizada". "Los mercados son un patrimonio de nuestra ciudad que no deben perderse", ha resaltado.

"Si somos capaces de bajar los impuestos desde la oposición, que podremos hacer junto a la ciudad desde el gobierno de la ciudad, llevando el volante de Sevilla y llevando los mandos de una ciudad que merece mucho más, mejores mercados de abastos, mejores comercios tradicionales, mejor limpieza, mejor infraestructura y que merece muchísimas acciones por parte del gobierno, entre ella las protección de los placeros de los mercados de abastos", ha concluido.