Canal Sur promedia un 19,5% de share con la transmisión de la Feria de San Miguel de Sevilla

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha transmitido íntegramente las tres corridas de la Feria de San Miguel de Sevilla este fin de semanas de final de septiembre y ha culminado con unos "excelentes resultados de audiencias". Las tres corridas han liderado sus franjas horarias de emisión y "han superado con creces" todas las propuestas de las cadenas de la competencia, con un promedio del 19,5% de cuota de pantalla.

La audiencia media ha sido de 325.000 telespectadores y han conectado en algún momento 1.244.000 andaluces a alguna de las transmisiones. En este sentido, el share ha alcanzado puntas del 28,3%, siendo el 'minuto de oro' en la corrida del domingo a las 20,48 horas con 461.000 telespectadores, detalla el ente televisivo en un comunicado.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha valorado estas cifras de audiencia cosechados por Canal Sur y ha afirmado al respecto que este ciclo "deja el mejor dato taurino en televisión en 15 años: dos millones de espectadores y casi un 20% share de media".

Sanz ha subrayado que "la apuesta de la Junta de Andalucía y Canal Sur por la tauromaquia es un éxito rotundo" y que la televisión pública de Andalucía "se ha consolidado como la tercera cadena autonómica de España; siendo la televisión pública más vista por los andaluces en los últimos doce meses".

Asimismo, Antonio Sanz ha agradecido a todas las partes implicadas "su contribución para haber podido alcanzar el acuerdo de transmisión de los festejos" y ha resaltado la importancia de "seguir apostando por seguir ofreciendo esta expresión que es cultura, arte y una industria de la que viven decenas de miles de personas". El consejero de la Presidencia ha subrayado que "Andalucía ha sido, es y será taurina" y que el Gobierno de la Junta "apostará siempre por ella".

DATOS DE AUDIENCIA DEL SÁBADO

La corrida del sábado, por su parte, con un 24,1% de share, "pulveriza" la mejor marca de un festejo taurino emitido por Canal Sur Televisión desde 2010.

Las transmisiones contribuyeron de manera especial a los buenos resultados diarios del fin de semana, liderando en Andalucía tanto el sábado con un 11,5% como el domingo con un 10,8% de cuota de pantalla.

DESTACADA AUDIENCIA DIGITAL

Las corridas de toros de la Feria de San Miguel de Sevilla también cosecharon una destacada audiencia digital. Entre el viernes y el domingo se registraron más de 202.000 sesiones en CanalSur Más, sobresaliendo especialmente el último festejo, que superó las 82.000 sesiones. Esta cifra lo convierte en el segundo día con mayor número de accesos en la plataforma desde la retransmisión especial de la Magna de Sevilla, el pasado diciembre.

El 80% de las sesiones se originaron en España, mientras que el 20% restante procedió del extranjero. Entre los países con mayor conexión destacan Francia, México, Estados Unidos, Perú, Alemania, Reino Unido, Argentina y Colombia.

En paralelo, el directo de CanalSur Andalucía en YouTube también alcanzó cifras récord durante el fin de semana. Se contabilizaron más de 300.000 visualizaciones, siendo el último festejo el de mayor seguimiento. Durante la lidia del cuarto toro, alrededor de las 20,20 horas, se alcanzó el pico máximo de usuarios concurrentes, con más de 30.500 espectadores conectados simultáneamente.