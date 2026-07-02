'Cantores de Híspalis' o la empresa 'Pipas Sevillanas', entre los galardonados de la Velá de Santa Ana de Sevilla

Archivo - El grupo musical los Cantores de Híspalis en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. - Leandro Wassaul - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves, 2 de julio, a los galardonados en la Velá de Santa Ana 2026, que tendrá lugar desde el 14 al 26 de julio, entre los que se encuentran el grupo 'Cantores de Híspalis', el Instituto Vicente Aleixandre o la empresa 'Pipas Sevillanas'.

Según ha reseñado el Consistorio en una nota de prensa, la Velá de Santa Ana 2026 reconocerá como Trianeros de Honor al guitarrista Joselito Acedo, al capataz Manuel Jesús Garduño Lara, a Cuchillería Castilla, representada por Enrique González, a Juan Carlos Sánchez Rivero, al hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea Carbajo, a Carmen Coronado y a Esteban Romera Domínguez, en reconocimiento a su vinculación y contribución al barrio de Triana.

La distinción de Trianeros del Año recaerá en los periodistas José Antonio Rodríguez Benítez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, y Alejandra Navarro González de la Higuera, subdirectora de ABC de Sevilla, mientras que el título de Trianeros Adoptivos será concedido a Jessica Brea Morillo, Sebas Amaya, del bar Akela, y Lola de los Reyes.

En el apartado de reconocimientos institucionales, la Institución Honorífica será el Instituto Vicente Aleixandre, mientras que el galardón a la Trayectoria Empresarial distinguirá a Pipas Sevillanas, representada por Paco Arias.

Asimismo, el Premio Niculoso Pisano será para el ceramista Jesús Alcarazo Velasco, mientras que el Premio Solidaridad reconocerá la labor del Hogar Nazaret.

Por último, la Distinción Especial a la Trayectoria Artística recaerá en Cantores de Híspalis con motivo de la celebración de sus cincuenta años de trayectoria musical.

En cuanto a la programación, reunirá actividades culturales, deportivas, tradicionales y musicales repartidas por distintos espacios emblemáticos de Triana.

Entre las mismas, destacan la inauguración de la exposición fotográfica 'Triana y su gente, retrato de un barrio', el encuentro cultural 'De la Pasión a la Velá: la palabra compartida' o un ciclo de conferencias en el Mercado de Triana dedicado a la historia y al patrimonio del barrio.