La Junta urge a Ábalos una respuesta "con seriedad y lealtad institucional" sobre su "cambio de opinión" sobre la SE-40

Actualizado 06/02/2020 14:39:24 CET

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha exigido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, una respuesta "con seriedad y lealtad institucional" para que explique su "cambio de opinión" sobre el proyecto de la SE-40 en la provincia de Sevilla.

Así lo ha precisado en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Popular, momento en el que ha destacado la importancia del proyecto que afecta a un millón de andaluces y que ya contaba con el "acuerdo social" de los sevillanos.

Tras más de diez años de "esperas", la consejera ha subrayado que Sevilla "no puede esperar más" por la "indefinición de un Gobierno que no trata a la provincia como se merece". "No lo merecemos", ha asegurado.

En este marco, ha criticado que el ministro de la materia "no explicó con rigor" qué quiere hacer con este proyecto. "En enero de 2019 apostaba por túneles", ha indicado, postura que ya no comparte por lo que se ha preguntado "qué le ha hecho cambiar de opinión".

Por ello, tras pedir una "cita urgente" por carta, Marifrán Carazo ha exigido a José Luis Ábalos una respuesta "con seriedad y no con comentarios a través de los medios de comunicación" para que matice "qué piensa hacer con el proyecto". "Tiene que dar la cara de manera urgente. El proyecto no puede esperar", ha zanjado la consejera.