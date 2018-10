Carbonero pide a los partidos que "se dejen de polémicas sobre el director de Políticas de Empleo y empiecen a trabajar"

Actualizado 23/11/2015 15:32:02 CET

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha pedido a los partidos políticos que "se dejen de polémicas sobre el nuevo director de Políticas Activas de Empleo y empiecen a trabajar en ese sentido", tras lo que ha precisado que el sindicato "en principio no pone reparos a los nombramientos de la Junta", pero cree que "en algo tan delicado como las políticas activas debería estar empujando todo el mundo".

Preguntado por el nombramiento del director general de Políticas Activas de Empleo y exalcalde de Huévar (Sevilla), Rafael Moreno Segura (PSOE), "condenado hasta tres veces" y cuyo cese pide el PP, Carbonero ha indicado a Europa Press que no conoce al nuevo director general "ni sé cuáles son sus capacidades", aunque indica que "en principio no le ponemos pega ni reparo a los nombramientos".

Carbonero cree que la Junta "debe reflexionar, pues en algo tan delicado como las políticas activas, tras las polémicas que han llevado a la inactividad del Gobierno andaluz sobre este tema durante cuatro años, debería estar empujando todo el mundo, independientemente de quien esté al frente de esto".

"Nos da igual quien esté, siempre que sean personas solventes, con capacidad para gestionar y serias", ha añadido Carbonero, quien pide que la Junta "no pierda más oportunidades de ejecutar dinero público, pues en estos años se han perdido cerca de 1.200 millones de dinero público en Andalucía en materia de políticas activas, procedentes de las aportaciones de trabajadores y empresas".

Ha recordado que ese dinero "no tiene retorno" y lamenta la situación "hasta el punto en que Andalucía está en el puesto 16 de la lista de gastos en políticas activas de toda España, mientras que el desempleo en Andalucía está más de diez puntos por encima de la media de España; eso es insostenible".

"Ni lo conozco ni he hablado con él, y si hay problemas en la Justicia, que se solventen, pero ahí no entramos, pero lo que no se puede hacer es que se empiece a gestionar y se retome la polémica, poniendo en cuarentena todo otra vez", ha aseverado Carbonero, quien pide que "se dejen de polémicas y empiecen a trabajar".