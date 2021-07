Carmona (Sevilla) acogerá este martes un taller de fabricación de celdas solares por serigrafía en los cursos de la UPO

CARMONA (SEVILLA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El taller 'Fabricación de celdas solares por serigrafía' cerrará este martes la segunda jornada del seminario 'Conceptos fundamentales e innovación en energía solar fotovoltaica: la tercera generación', impartido en el marco de la XIX edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

Este curso está dirigido por el profesor de la UPO y de la Cinvestav-Mérida de México, Gerko Oskam y contará a lo largo del día con cuatro conferencias impartidas por Emilio Palomares, Paul Pistor, Javier Navas y Pablo P. Boix.

Por otro lado, continúa celebrándose en formato virtual el seminario 'Pandemia y alternativas democráticas. Una lectura marxista del cambio de época', dirigido por el catedrático de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra.

Este curso analizará en su segundo día la cultura y la comunicación tras el Covid-19, las alternativas postcapitalistas, el análisis feminista tras la pandemia y el trabajo de cuidados tras el Covid-19.

Por su parte, en esta ocasión de forma presencial, también continuará el curso 'La dinámica metropolitana de las ciudades: retos para la gobernanza y la gestión de las áreas metropolitanas'.

A lo largo de su segunda jornada, este seminario celebrará ocho conferencias que se engloban dentro del segundo bloque del curso, titulado 'Gobernanza metropolitana y planificación estratégica de ciudades', en el que, entre otros temas, se tratará la gestión de ciudades como Turín, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Málaga y Almería.

El título 'Relaciones Internacionales y cambio político en el Norte de África y Oriente Medio' seguirá su programación de forma virtual y lo hará con coloquios como 'La desafección política tunecina a través de sus procesos electorales' o los 'Movimientos sociales periféricos en el Magreb' y la mesa redonda 'Sinergias periodismo-investigación en los trabajos de campo en el Magreb y Oriente Medio'.

El curso 'Transmisión cultural en el aula de lenguas extranjeras: metodología y herramientas desde múltiples perspectivas' concluirá este martes con el taller 'Enseñar cultura sin que suene raro. Retos y estrategias para abordar la cultura con estudiantes asiáticos en la clase de ELE', impartido por Mario Monterrubio, y con varias conferencias sobre culturas postcoloniales, estereotipos y culturemas desde una perspectiva de género y la transmisión de referencias culturales.

Asimismo, se iniciará el seminario 'How to draft contracts in English', que se impartirá de forma virtual y que abordará cómo en el ámbito jurídico y dentro de las relaciones comerciales internacionales, los contratos desempeñan "un papel muy relevante", de manera que resulta de "vital importancia utilizar las fuentes jurídicas, el vocabulario y el formato más apropiado para redactar las cláusulas que se suelen incluir en un contrato".