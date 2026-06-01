Carmona (Sevilla) inaugura Rey Solar, una planta fotovoltaica con capacidad para abastecer a más de 275.000 hogares

Inauguración de Rey Solar de Recurrent Energy, en Carmona (Sevilla), a la que ha asistido el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

CARMONA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Recurrent Energy ha inaugurado Rey Solar, un conjunto de instalaciones fotovoltaicas ubicado en Carmona, (Sevilla). El acto de inauguración ha contado con la presencia del consejero de Industria, Energía y Minas en funciones de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; y el CEO de Recurrent Energy, Ismael Guerrero, entre otros representantes institucionales, invitados y socios. Rey Solar está compuesto por cuatro plantas solares (Rey I, II, III y IV) con una potencia instalada superior a 420 MWp.

Se prevé que el complejo genere aproximadamente 916.000 MWh de electricidad limpia al año. Este volumen es suficiente para abastecer a más de 275.000 hogares y evitar la emisión de alrededor de 184.000 toneladas de CO2 anuales, equivalente a retirar alrededor de 25.000 vehículos de combustión de las carreteras, según los datos facilitados por la empresa en una nota. Además de suministrar energía renovable a gran escala, el proyecto genera un valor económico y social significativo para el entorno local.

A través de su programa Community Care, Recurrent Energy ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Carmona para financiar iniciativas de apoyo comunitario y mejora de espacios, servicios e infraestructuras municipales. Como parte de este compromiso, la compañía ha contribuido a la mejora de catorce centros educativos --entre ellos nueve colegios, dos centros para personas con discapacidad y tres centros de educación de adultos-- mediante la donación e instalación de equipamiento orientado a enriquecer los entornos de aprendizaje.

El proyecto también ha impulsado el empleo local y el desarrollo de competencias formativas y laborales, generando puestos de trabajo directos e indirectos tanto en la fase de construcción como en la de operación. Mediante la priorización de la contratación local, la colaboración con centros de formación y la promoción del aprendizaje en el puesto de trabajo, Recurrent Energy contribuye a mejorar la empleabilidad a largo plazo en la zona. Además, la protección del medio ambiente es un pilar fundamental de Rey Solar. Las actuaciones de conservación de la biodiversidad están plenamente integradas en la operativa de la planta con un programa específico de protección del cernícalo primilla, incluyendo el anillado y seguimiento por GPS.

Mediante la construcción de dos primillares, para facilitar el anidamiento de esta pequeña ave rapaz diurna, se ha logrado el nacimiento de nueve polluelos. Otras iniciativas incluyen la creación de islas de vegetación para la mejora del hábitat y restauración ecológica de ecosistemas forestales, instalación de oteaderos para rapaces, bebederos para la fauna silvestre, cajas nido para rapaces y quirópteros o cúmulos de piedra refugio, que favorecen la biodiversidad, así como diversas actuaciones orientadas a preservar, restaurar y mejorar los ecosistemas locales. Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas en funciones de la Junta de Andalucía, ha señalado durante la inauguración.

"Estamos haciendo una apuesta decidida por las renovables, porque disponer de energías limpias a precios competitivos se está convirtiendo en la gran oportunidad para reindustrializar Andalucía, tanto para atraer inversión industrial nueva como para descarbonizar la que ya existe. Y lo hacemos siempre con una tramitación exigente y rigurosa, y con todas las garantías de protección del entorno".

Juan Ávila, alcalde de Carmona, afirmó en el evento: "Con este nuevo proyecto, Carmona sigue reforzando su liderazgo nacional como municipio productor de energía limpia y renovable, siguiendo siempre criterios de sostenibilidad y contribuyendo de manera decisiva al cuidado y protección del medio ambiente. A todo ello, hay que sumar los beneficios que estas instalaciones generan en materia de empleo y desarrollo social y económico para Carmona y su entorno".

Ismael Guerrero, CEO de Recurrent Energy, subrayó por su parte: "La puesta en marcha Rey Solar es un hito muy relevante para Recurrent Energy en España. Más allá de suministrar energía limpia a gran escala en Andalucía, este proyecto reafirma nuestro compromiso a largo plazo con el entorno local, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible. Estamos orgullosos del impacto positivo que Rey Solar está generando en Carmona y en el conjunto de la provincia de Sevilla, tanto hoy como de cara al futuro".