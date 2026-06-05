La caseta 'La Arbonaida' se lleva el primer premio de la Feria de Alcalá (Sevilla) 2026

Imagen de los responsables de la caseta 'La Arbonaidá', ganadora del premio a la mejor exornada de la Feria de Alcalá de Guadaíra 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha otorgado este jueves los premios del concurso a las casetas particulares mejor exornadas de esta edición de la feria, en la que la gran triunfadora ha sido 'La Arbonaidá'(en calle Martinete, 17).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el segundo premio ha sido para 'Amigos del Molinete' (calle Bulería, 2) y el tercero para la caseta 'La Salerosá' (calle Martinete, 10) y el título de "la caseta más alcalareña" se lo ha llevado 'El Carquiñón' (calle Petenera 3A).

De esta manera, se ha realizado el tradicional acto de entrega de galardones sobre el escenario de la Caseta Municipal, haciendo entrega de los premios la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, el cartelista de la Feria, César Pecellín y el pregonero, Jaime Otero.

En contexto, la Feria de Alcalá 2026, que se celebra en el municipio hasta este domingo, 7 de junio, cuenta con 86 casetas (ocho más que el año pasado), más de una treintena de atracciones y 200.000 luminarias que alumbran el recinto de San Juan, donde este viernes se celebra la segunda de las tardes sin sonido en la calle del infierno, para que las personas con trastorno del espectro autista "puedan disfrutar de las atracciones" de 17,00 a 21,00 horas.