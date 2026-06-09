Casi 200 trabajadores de Emasesa asisten a un curso de la Policía Nacional sobre ciberseguridad en Sevilla

Curso a trabajadores de Emasesa sobre ciberseguridad impartido por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi 200 trabajadoras de la empresa Emasesa han asistido a un taller de ciberseguridad impartido por la Policía Nacional con el objetivo de reforzar la seguridad digital de ciudadanos, trabajadores y organizaciones.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, en el curso se han proporcionado conocimientos prácticos sobre las principales amenazas existentes en el entorno tecnológico actual y se han fomentado hábitos seguros en el uso de nuevas tecnologías.

Durante las ponencias, los especialistas han analizado distintas modalidades delictivas relacionadas con la cibercriminalidad, entre ellas los ataques de phishing en sus diferentes variantes, las suplantaciones de identidad, el malware, y los ataques ransomware.

Asimismo, han explicado las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes para obtener credenciales de acceso, comprometer dispositivos o acceder a información sensible tanto de particulares como de empresas.

La jornada ha englobado, además, el análisis de casos reales de estafas que afectan a ciudadanos y organizaciones, como la suplantación telefónica, los cargos fraudulentos en cuentas bancarias, los falsos servicios de soporte técnico, las estafas mediante Bizum, las estafas amorosas, los fraudes relacionados con inversiones y criptoactivos, así como modalidades específicas dirigidas al ámbito empresarial, entre ellas el denominado Business Email Compromise (BEC) o fraude del CEO.

Los asistentes también han recibido información sobre los riesgos asociados al uso de redes wifi no seguras y sobre los diferentes métodos utilizados para la propagación de software malicioso a través de enlaces fraudulentos, archivos adjuntos o aplicaciones aparentemente legítimas.

Durante la sesión se ha incidido especialmente en la importancia del factor humano dentro de la ciberseguridad y en la necesidad de adoptar medidas preventivas básicas, como la utilización de contraseñas robustas, la actualización periódica de dispositivos y aplicaciones, así como la realización de copias de seguridad de forma regular.