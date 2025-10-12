Casi 20.000 sanciones en el primer mes de control de cámaras establecidas en los carriles bus taxi de Sevilla

Archivo - Imágenes de la nueva señalización en la ronda histórica de Sevilla para indicar la exclusividad del carril bus, taxi y motos. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha emitido 19.389 sanciones en el total de 11 puntos de control de cámaras establecidos en los carriles bus taxi durante su primer mes, en julio de 2025.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, este primer mes de sanción a la circulación por los carriles bus monitorizados mediante el sistema de control ha contado con un número de multas "muy elevado" debido, principalmente, a que el uso inadecuado de estos carriles por parte de los vehículos no autorizados a hacerlo ha sido "una práctica indebida común" en la ciudad.

Este sistema de videoviligancia con cámaras se puso en marcha el pasado 1 de julio con el objetivo de mejorar la velocidad del transporte público y contó con un presupuesto de 105.279 euros.

Así, con esta medida se pretendía favorecer el transporte público frente al uso individual del vehículo privado y, al disponer de carriles reservados, se evitan retenciones y retrasos provocados por la congestión del tráfico; al tiempo que se aumenta la velocidad comercial, la puntualidad y regularidad, además de la capacidad de transporte, reduciendo los tiempos de viaje, según ha destacado el Consistorio.

Estos dispositivos están ubicados en puntos de control en la avenida Carlos V frente a la calle Enramadilla; la calle Recaredo frente a San Alonso de Orozco; la ronda de Capuchillos frente a la carretera de Carmona; la calle Arjona frente a la plaza de la Legión; el paseo de Cristóbal Colón frente a la calle Dos de Mayo y frente a la calle Antonia Díaz; la calle Resolana frente a la calle Feria; la calle Enramadilla frente a la calle Avión Cuatro Vientos; en el puente Cristo de la Expiración frente a la estación de Plaza de Armas; y la calle Torneo frente a la pasarela de la Cartuja y frente a la calle Juan Rabadan.

Sevilla cuenta con una red de 46,9 kilómetros de carriles reservados al transporte público que comparte con los servicios de taxi, motos y vehículos eléctricos, y más del 85% de la red de carriles bus de Sevilla están libres de barreras y obstáculos, ante los problemas o inconvenientes que genera la instalación de separadores físicos, en especial cuando hay aparcamiento en bordillo, por lo tanto, su única delimitación es la señalización horizontal y vertical. Para que dichos carriles sean efectivos, a juicio del Ayuntamiento, es necesario el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa de aplicación a los mismos como ya hacen otras ciudades españolas.

Además del servicio público de Tussam y los taxis, por estos carriles reservados pueden circular autobuses de servicios regulares y discrecionales, transporte escolar y servicios de transporte especial con pasajeros, motocicletas y ciclomotores.