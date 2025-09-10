Casi 50 deportistas olímpicos y 11 federaciones, subvencionadas con 1,6 millones de euros de Diputación de Sevilla

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 deportistas con condición de rendimiento, con méritos en pruebas deportivas olímpicas y paralímpicas, becados en 2025 para que puedan seguir proyectando sus carreras deportivas; once federaciones subvencionadas en los programas deportivos que desarrollan en este ejercicio, y ayudas a 81 municipios, destinadas al sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte en esta anualidad, han sido beneficiadas por la Diputación de Sevilla con 1,6 millones

El equipo de gobierno, con el presidente Javier Fernández al frente, ha dado su visto bueno a la concesión definitiva de estas subvenciones, que incluyen también el apoyo a ocho municipios que están gestionando y organizando en sus territorios los Juegos Deportivos Provinciales 2025/2026 y contribuciones a los gastos de desplazamiento para la participación de deportistas y personal técnico a otras 72 localidades.

Al respecto, el organismo provincial destaca el incremento de las cuantías económicas para estas actuaciones que recoge el actual Programa de Deportes, sobre todo las destinadas a becas para deportistas, que han pasado de los 50.000 euros de 2024 a los 200.000 euros en esta temporada, es decir, un incremento del 400%, y a incentivar la realización de programas de deporte igualitario por parte de las entidades, que pasa de algo más de 30.000 euros a los 50.000 euros actuales.

Asimismo, desde la Diputación se reseña el aumento de solicitantes y beneficiarios en relación con el año pasado en estas líneas de colaboración financiera en materia deportiva, significativo en el caso de las becas deportivas, que en 2024 tuvieron 15 beneficiarios frente a los 43 de esta edición.

Para el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, "en la Diputación hemos hecho este año un esfuerzo para introducir mejoras de calidad en los plazos y condiciones de estas convocatorias, a fin de que se adapten a los tiempos y necesidades de los deportistas, entidades deportivas y las diferentes instancias organizativas y que, por lo tanto, resulten más operativas".