La Catedral de Sevilla estrena su televisión digital para acercar su vida, música y patrimonio a todo el mundo

Presentación a los medios de comunicación del canal propio del Cabildo Catedral TV - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Metropolitano ha puesto en marcha Catedral de Sevilla TV, una nueva plataforma audiovisual desde la que se podrán seguir las principales celebraciones y actividades de la Catedral, tanto en directo como a través de una amplia videoteca disponible para su consulta en cualquier momento. El nuevo canal, de acceso completamente gratuito, está disponible a través de la web oficial de la Catedral de Sevilla ---'catedraldesevilla.es-- y reúne en un único espacio los contenidos audiovisuales producidos por la institución.

La iniciativa nace también con el objetivo de "poner en valor el amplio archivo audiovisual que la Catedral ha generado a lo largo de los últimos años". De este modo, celebraciones litúrgicas, ordenaciones, conciertos, actos institucionales, contenidos patrimoniales y piezas divulgativas podrán recuperarse y consultarse de una forma "más sencilla, ordenada y accesible", explica el Cabildo en un comunicado.

Además de las transmisiones y vídeos, algunos contenidos permiten descargar partituras de himnos litúrgicos y otros materiales relacionados. Estos recursos podrán ser utilizados por parroquias, comunidades, coros, músicos y fieles que deseen interpretar esos cantos, incorporarlos a sus propias celebraciones o profundizar en los contenidos difundidos por la Catedral.

La plataforma diferencia claramente entre emisiones en directo y vídeos ya publicados, ofrece su interfaz en varios idiomas y permite activar avisos para recibir notificaciones cuando comience una nueva retransmisión. También incorpora accesos a los horarios de culto, las visitas culturales y otros apartados de la web oficial.

El deán-presidente del Cabildo de la Catedral de Sevilla, Francisco José Ortiz, ha destacado que esta iniciativa responde al deseo de "mantener las puertas de la Catedral abiertas también en el ámbito digital" y de hacer posible que su vida litúrgica, pastoral y cultural pueda llegar a personas de cualquier lugar.

"La Catedral es un patrimonio universal, pero, ante todo, es una iglesia viva", ha señalado Ortiz Bernal, quien ha explicado que la nueva plataforma permitirá compartir "la oración, las celebraciones, la música y la belleza que nace de la fe" con quienes se encuentran lejos de Sevilla o no pueden acudir presencialmente al templo.

El deán ha subrayado que Catedral de Sevilla TV "no pretende sustituir el encuentro personal ni la participación presencial", sino utilizar las posibilidades de la tecnología para "acompañar, comunicar y acercar la misión de la Catedral a más personas".

ARCHIVO ABIERTO AL SERVICIO DE LA IGLESIA

El delegado de Medios de Comunicación y portavoz del Cabildo Catedral, Marcelino Manzano, ha explicado que la plataforma "no se limita a ofrecer transmisiones en directo", sino que nace también para recuperar, ordenar y poner en valor el amplio patrimonio audiovisual generado por la Catedral.

Según ha indicado, el nuevo canal permitirá que esos contenidos no queden dispersos entre diferentes publicaciones, sino reunidos y clasificados en un espacio propio. El acceso se realizará desde la web oficial de la Catedral, lo que facilitará que cualquier persona pueda consultar los vídeos sin necesidad de registrarse o abonar ninguna cantidad.

"Queremos que este archivo siga vivo y que pueda prestar un servicio pastoral, cultural y educativo", ha añadido Manzano. "No se trata únicamente de conservar imágenes, sino de permitir que vuelvan a ser vistas, escuchadas y compartidas".

La música de la Catedral puede también llegar a otros templos y "ayudar a enriquecer sus celebraciones", ha abundado Manzano. De su lado, Francisco José Ortiz ha insistido en que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y de la misión evangelizadora de la Iglesia. "Queremos emplear estos medios con rigor, respeto y belleza para seguir anunciando el Evangelio y mostrando el patrimonio que la fe ha ido construyendo a lo largo de los siglos", ha concluido el deán.