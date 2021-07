La catedrática de la Universidad de Sevilla Lola Pons, académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua

La catedrática de la US Lola Pons, en la calle Panamá del barrio de Heliópolis.

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lola Pons Rodríguez, catedrática de la Universidad de Sevilla (US), ha sido nombrada académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua con el aval unánime de los académicos panameños.

Pons se incorpora así al elenco de académicos correspondientes de la citada Academia, en el que figuran escritores y lingüistas de español como Mario Vargas Llosa, Ignacio Bosque, José Manuel Blecua, María Antonia Martín Zorraquino y el actual director de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

"Es un honor y una responsabilidad, la historia de la lengua es mi vocación y con este nombramiento espero poder colaborar con la institución panameña y consolidar los lazos históricos ya existentes entre Andalucía y Panamá", ha afirmado la catedrática de la US a Europa Press, a quien la noticia le llegó "de un modo inesperado".

El nombramiento de Pons se ha producido en la sesión celebrada este pasado 23 de junio. "No sabía que me habían postulado. Pensé en mi maestro, a quien tanto echo en falta, Manuel Ariza. Él me descubrió la historia de la lengua y ahora la historia de la lengua es mi vida", ha añadido. Tras conocer su designación como académica correspondiente, Pons decidió "buscar a Panamá en Sevilla" y, en este sentido, decidió pasear por el barrio de Heliópolis de la capital para visitar la "preciosa calle" que rinde homenaje al país y "honrar con gratitud mi nombramiento".

En la misma sesión ha sido también nombrada académica correspondiente la filóloga mexicana Concepción Company. De ambas, la Academia Panameña ha subrayado que "honran la vida académica, pues tienen en su haber una amplia trayectoria dedicada al estudio de la lengua".

La Academia Panameña de la Lengua fue fundada en 1926 y está presidida por Arístides Royo Sánchez, expresidente de la República de Panamá y actual ministro para Asuntos del Canal.

La profesora Pons fue la encargada de dictar la lección inaugural de curso de la Universidad de Sevilla en el pasado curso 2020-2021, es socia de honor de la Unión de Correctores del Español y académica correspondiente de la Real

Academia de Nobles Artes de Antequera. Historiadora de la lengua y especialista en el castellano de la Baja Edad Media, fundó en 2011 el prestigioso grupo Historia15, dedicado a la recuperación de textos del siglo XV.

Lola Pons es conocida por el gran público por ser la autora de los libros 'Una lengua muy larga' y 'El árbol de la lengua' y por sus intervenciones como comunicadora científica en diversos medios de comunicación.