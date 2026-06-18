CCOO advierte de problemas higiénico-sanitarios por la falta de personal de limpieza en centros educativos de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de labores de limpieza en un colegio - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA).

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha advertido de "graves problemas higiénico-sanitarios" por la falta de personal de limpieza en centros educativos públicos de la provincia.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la situación puede provocar un "final de curso caótico" derivado de la falta de cobertura de sustituciones, que está provocando una "importante sobrecarga laboral" para los trabajadores de limpieza y comprometiendo "seriamente" las condiciones higiénicas y sanitarias de los centros, en un momento "especialmente sensible" del curso escolar.

En este sentido, desde CCOO Enseñanza Sevilla, Teresa Rodríguez ha defendido que esta situación se ha arrastrado "desde hace años" y se ha agravado en las últimas semanas, haciendo que se vuelva "insostenible". "Las sustituciones se cubren a cuentagotas mientras los centros acumulan carencias que afectan tanto a las condiciones laborales de las plantillas como al bienestar de toda la comunidad educativa", ha indicado.

Actualmente, permanecen sin cubrir "al menos 22 plazas de personal de limpieza" en centros educativos de la provincia como el IES Gonzalo Nazareno de Dos Hermanas; el IES Beatriz de Suabia, el IES Lucas de Tena y el IES Velázquez de Sevilla; el CEIP San José de La Rinconada; el IES Rodrigo Caro de Coria del Río; el IES Néstor Almendros de Tomares o el IES Miguel de Mañara, entre otros.

Además, en el IES Axati de Lora del Río se está sufriendo especialmente esta coyuntura, pues en estos días se ha quedado sin personal de limpieza, impidiendo la limpieza ordinaria de las instalaciones, incluidos los aseos. La citada falta de limpieza en aulas, baños, pasillos y espacios comunes supone un riesgo evidente para la salud y el bienestar del alumnado, del profesorado y del personal de administración y servicios.

Por otro lado, la llegada de las altas temperaturas "multiplica los problemas derivados de la acumulación de suciedad", como la aparición de malos olores y el deterioro de las condiciones de salubridad en los centros. "Estamos ante una situación que trasciende el ámbito laboral y afecta directamente a la salud pública", ha advertido.

De esta manera, CCOO ha afeado que es la Dirección General de Función Pública la que "no está realizando" los llamamientos necesarios a través de la Bolsa Única, pese a que existen miles de personas inscritas esperando una oportunidad laboral.

Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Dirección General de Función Pública la cobertura inmediata de todas las sustituciones pendientes y ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una revisión urgente de las plantillas de limpieza para adecuarlas a las necesidades reales de los centros educativos públicos sevillanos.