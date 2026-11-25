Concentración de CCOO el 25N ante Junta de Andalucía. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato CCOO de Sevilla se ha concentrado este 25N, 'Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer', a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la vida de las mujeres y contra el negacionismo, donde han criticado que el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla haya previsto el triple de fondos a la oficina para la maternidad que a la lucha contra la violencia de género.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, mientras las cuentas municipales destinan 1,8 millones de euros al chiringuito antiabortista, la unidad contra la violencia de género, dedicada a prevenir y sensibilizar contra las violencias machistas, recibe apenas 570.000 euros.

En este sentido, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, ha afeado "el machismo institucional que ejercen PP y VOX allá donde gobiernan". Así, Casado ha explicado que el proyecto de presupuestos municipales del Ayuntamiento de Sevilla supone "un desmantelamiento de facto de las políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género".

Asimismo, la sindicalista ha avisado de que el proyecto para las cuentas públicas "prevé destinar tres veces más al chiringuito antiabortista de VOX que a la unidad contra la violencia de género". Y es que, según la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, "resulta evidente que este consistorio está consolidando un modelo que invisibiliza la violencia de género y promueve políticas que no protegen a las mujeres".

En esta línea, Vanessa Casado ha avisado que "esto no sucede solo en el Ayuntamiento de Sevilla, ya que en la Junta de Andalucía o en otros municipios estamos asistiendo a dinámicas similares", ante lo que ha criticado las declaraciones de la alcaldesa de Écija, en las que ha considerado que el negacionismo machista de Vox "no es algo que nos deba preocupar".

Ante ello, Casado ha defendido que "la apuesta política de todos los poderes públicos debiera ser la de mejorar los mecanismos de prevención, acompañamiento, protección y reparación de las víctimas de violencia de género". "La igualdad no es opcional ni una concesión ideológica, es una obligación legal", ha añadido.

En el plano laboral, Casado ha alertado de que "las cifras son devastadoras". En 2025, se registraron solo nueve contratos bonificados para víctimas de violencia de género en Sevilla, pero en lo que va de 2026 la cifra ha caído drásticamente a un solo contrato bonificado.

"La falta de compromiso del tejido empresarial es absoluta y condena a las mujeres a la dependencia económica y a la precariedad", ha subrayado la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla.

Por último, la sindicalista ha indicado "que los feminicidios son la forma más salvaje de la violencia contra las mujeres". Desde 2003 han sido asesinadas 54 mujeres en la provincia de Sevilla, el 18,4 % de todas las víctimas mortales contabilizadas en Andalucía. "El pasado año fueron tres las mujeres asesinadas y en lo que va de 2026 ya hemos igualado esa cifra con dos mujeres asesinadas en el ámbito de las relaciones de pareja y una en contexto de prostitución", ha concluido.