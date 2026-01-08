CCOO alerta de "brecha salarial" en Sevilla respecto a la media nacional y urge subidas retributivas

Archivo - Imágenes de la caravana sindical. A 10 de septiembre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Sevilla ha fijado algunas prioridades para la renovación durante este año 2026 de once convenios colectivos sectoriales, que cumplieron su vigencia el pasado 31 de diciembre, entre las que se encuentran el abordaje de "subidas retributivas reales" debido a la "brecha salarial que sufre la provincia de Sevilla respecto a la media nacional". La negociación afecta, según CCOO, a casi 26.000 empresas de la provincia y a 200.000 trabajadores.

Según ha enmarcado el sindicato en una nota, entre los sectores implicados se encuentran ámbitos como la ayuda a domicilio, el campo, el comercio de maquinaria industrial, clínicas privadas, operadores logísticos, empleados de fincas urbanas, tintorerías y lavanderías.

Al hilo, la secretaria de Negociación Colectiva de CCOO de Sevilla, Mercedes Santoja, ha alertado de la "urgencia de abordar subidas retributivas reales" debido a "una situación de precariedad sostenida". En este sentido, Santoja ha subrayado "la necesidad de combatir la brecha salarial que sufre la provincia respecto a la media nacional, un lastre que merma significativamente el poder adquisitivo de las familias".

Así, el sindicato ha instado a las patronales a "asumir su responsabilidad social en un contexto de crecimiento económico" dado que, según ha asegurado, en los últimos años han aumentado tanto el empleo como los beneficios empresariales. Por ello, ha pedido que "estas ganancias reviertan también en las plantillas" y ha advertido de que "no permitirá que la recuperación de los márgenes de beneficio se haga a costa de mantener salarios devaluados".

Entre la batería de reivindicaciones planteada por el sindicato también se encuentran propuestas que pasan por acordar medidas que faciliten la conciliación de la vida personal y profesional, el blindaje de la salud laboral y la prevención de riesgos, la implementación de protocolos de igualdad y para el colectivo LGTBI y la regulación de derechos digitales y la desconexión, entre otros.