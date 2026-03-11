CCOO cifra en un 90% el seguimiento de la huelga en el CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla)

Concentración en el primer día de huelga de la comunidad educativa del CEIP Fernando Feliú de Gerena - CCOO SEVILLA

GERENA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga convocada este miércoles en el CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla) para pedir "un colegio nuevo, digno y seguro".

Según una nota remitida por el sindicato, esta mañana se ha celebrado una concentración a las puertas del centro, en el marco del primero de los tres días de paros parciales convocados, junto al personal docente, de administración y servicios y el conjunto de la comunidad educativa.

El objetivo de la huelga es reclamar a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "que asuma su responsabilidad y construya un nuevo colegio que cumpla las mínimas condiciones para el desarrollo de la actividad lectiva".

Asimismo, el sindicato ha lamentado que las actuales instalaciones "sufren un importante grado de deterioro". "La falta de seguridad y el peligro para la integridad física de las personas trabajadoras y del alumnado son un motivo más que suficiente para convocar esta huelga que ha tenido un seguimiento rotundo", ha explicado el Sindicato.

CCOO ha asegurado que "ni la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo ni la Consejería han dado ni un solo paso ni muestra alguna de voluntad para solucionar este problema".

Según ha indicado el sindicato, la Consejería, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), "adjudicó el servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la sustitución citado colegio en 2022, por un importe de 328.394 euros, mientras que la construcción del nuevo edificio cuenta con un presupuesto de 5.317.906,92 euros, tal y como consta en la página web de la agencia en una noticia con fecha de 2 de septiembre de 2022".

El centro, "cuya construcción está prevista en una parcela de 10.085 metros cuadrados, mantendrá la tipología actual de tres líneas de infantil y primaria, lo que supone una capacidad de 675 puestos escolares".

"No entendemos cómo es posible que en todos estos años los responsables políticos de la Consejería de Desarrollo Educativo*y FP no hayan movido un dedo y permitan, de forma tan indolente, que personas trabajadoras y escolares acudan cada día a un centro con estas condiciones de riesgo para su integridad física. Exigimos que se pongan a trabajar de una vez y que cumplan con su responsabilidad", ha señalado CCOO.

LA JUNTA SEÑALA QUE EL AYUNTAMIENTO ES PROPIETARIO DEL EDIFICIO

Por su parte, fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía consultadas por Europa Press, han asegurado que el mantenimiento, conservación y seguridad de los colegios públicos de Infantil y Primaria son, "como establece la ley, una competencia de los Ayuntamientos, al tratarse de inmuebles de titularidad municipal".

En esta línea, han señalado que el "incumplimiento de estos deberes durante un periodo prolongado de tiempo", ha provocado que el edificio presente "diversos problemas, entre ellos deficiencias en la cubierta, que se agravan especialmente en los días de lluvia".

Por otro lado, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se encuentra tramitando el expediente para la instalación de dos edificios modulares prefabricados, "tal y como se acordó en las reuniones mantenidas entre ambas administraciones". La previsión es que en los próximos días ya esté adjudicada a una empresa y se pueda llevar a cabo la obra para la instalación de los mismos.