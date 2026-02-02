CCOO critica la "precariedad" de la plantilla de Konecta en Sevilla y pide a la empresa "sentarse a negociar"

Manifestación de los trabajadores de Konecta frente a la sede de Vodafone en Sevilla. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla ha criticado este lunes "la precariedad laboral" que sufre la plantilla de Konecta en Sevilla y ha instado a la empresa a "sentarse a negociar".

CCOO, junto al resto de sindicatos presentes en el comité de empresa, se ha concentrado este lunes a las puertas de la sede de Vodafone como cliente de la empresa de telemarketing para señalar "los incumplimientos sistemáticos de derechos laborales en materia de vacaciones o de jornada, impidiendo la conciliación".

En concreto, la entidad ha señalado que Konecta "incumple la normativa de vacaciones al detraer días de descanso de la plantilla cuando se producen cambios de campaña entre los trabajadores y trabajadoras".

"Esta falta de respeto a los derechos básicos se suma a una política de gestión basada en el castigo y la vigilancia extrema. La plantilla soporta presiones constantes mediante advertencias escritas vinculadas a las rellamadas en la campaña de Vodafone, una situación que genera un estrés inasumible tanto entre los teleoperadores y teleoperadoras como entre las personas coordinadoras", ha afirmado la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus.

CCOO ha asegurado que la realidad del centro de trabajo de Konecta ubicado en Bollullos de la Mitación se define como "una estructura de contratación irregular". "Así, se imponen las jornadas precarias de apenas 18 o 20 horas semanales distribuidas en cinco días, una configuración que impide cualquier tipo de conciliación real y condena a la plantilla a la precariedad ante la negativa de la empresa a negociar ampliaciones de jornada", han señalado.

Asimismo, el sindicado ha indicado que Konecta mantiene "un bloqueo frontal a la negociación del teletrabajo, negándose a establecer cualquier marco regulador para esta modalidad laboral". "CCOO mantendrá la vigilancia y las movilizaciones hasta que se garantice el cumplimiento del convenio y el cese de las advertencias disciplinarias arbitrarias. No vamos a tolerar contratos de miseria y una organización del trabajo que ignora la salud mental y física de la plantilla", ha concluido.