CCOO mantiene las huelgas del sector logístico de Sevilla tras finalizar sin acuerdo la reunión en el Sercla

Manifestación celebrada este lunes en Sevilla por las mejoras laborales del sector logístico en Sevilla. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reunión de mediación entre la patronal del sector de los operadores logísticos en la provincia de Sevilla y los sindicatos, celebrada este lunes, 22 de junio, en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), ha concluido sin acuerdo. Ante esta situación, el sindicato CCOO ha anunciado la continuidad de las jornadas de huelga previstas para esta semana (22, 23, 24, 25 y 26 de junio).

CCOO de Sevilla ha atribuido la falta de acuerdo a la "nula voluntad negociadora" de la patronal Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO), a la que ha reclamado que presente "una propuesta a la altura de lo que un sector tan relevante para la provincia necesita".

Asimismo, el sindicato ha advertido de que "las movilizaciones continuarán y que volverá a sacar a las plantillas a la calle hasta alcanzar un convenio digno que garantice salarios y condiciones laborales justas para los trabajadores del sector logístico sevillano".

El sindicato ha afeado a la patronal del sector de operadores logísticos en Sevilla su "inmovilismo", en el marco de la jornada de huelga convocada por CCOO, que ha partido a las 9,30 horas desde el Palacio de San Telmo en dirección a la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). En la protesta han participado el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, y la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla, Mari Paz Vargas.

La movilización ha sido secundada, según ha informado el sindicato, por "cientos" de trabajadores, que han mostrado su rechazo a las condiciones laborales en las que desarrollan su actividad diaria en un sector que consideran "esencial para el abastecimiento de la población".

CCOO ha considerado "inaceptable" que la patronal mantenga su postura y ha criticado que continúe sin atender las reivindicaciones de las plantillas ni el proceso de mediación, con propuestas que califica de "insuficientes" en un sector que, según el sindicato, "ha incrementado su actividad y sus beneficios". "No vamos a permitir que se juegue con la dignidad de los trabajadores ni que se perpetúe una discriminación salarial injustificable", ha señalado el sindicato.