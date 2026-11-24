El secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato CCOO de Sevilla ha señalado que el proyecto de presupuestos municipales del Gobierno Municipal de la capital hispalense "consolida la desigualdad existente entre barrios y no sirve para solucionar la crisis de la vivienda".

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, los presupuestos que plantea el equipo de Gobierno "tienen un problema de credibilidad", ya que el pasado año, el Ayuntamiento de Sevilla "dejó sin ejecutar el 65% de lo presupuestado para los barrios".

En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha advertido de que "Sanz ha presentado un presupuesto de señoritos pensado para una Sevilla imaginaria", porque "no es solo que los presupuestos recojan poca inversión para los barrios obreros de Sevilla, lo que ya de por sí es grave, sino que el pasado año el Ayuntamiento dejó sin gastar más de 155 millones de euros que podían haber servido para paliar las enormes brechas entre barrios que sufre nuestra ciudad".

Asimismo, ha lamentado que Sevilla mantiene seis de los quince barrios más pobres de todo el Estado, además de que la renta media anual en Pajaritos-Amate, por ejemplo, apenas llega a los 7.311 euros al año y es de poco más de 7.400 en el Polígono Sur.

A pesar de esta "cronificación" de la pobreza en la capital, el proyecto de presupuestos municipales que ha presentado José Luis Sanz "prevé una reducción del 34,25% en las inversiones reales para el próximo ejercicio".

Al hilo, el secretario general de CCOO de Sevilla, ha indicado que "con estos problemas tan severos de pobreza crónica y falta evidente de equipamientos municipales y servicios públicos en muchas zonas de la ciudad parece una broma de mal gusto que el Ayuntamiento de Sevilla deje sin gastar el 65% de lo comprometido, que ya de por sí es muy poco".

UNOS PRESUPUESTOS QUE NO FRENAN LA CRISIS DE LA VIVIENDA

El proyecto de presupuestos municipales "tampoco ataja", a juicio de CCOO, la enorme crisis de la vivienda en la que está sumida la capital.

En este contexto, la memoria de Emvisesa para el próximo año, solo está prevista la construcción de 261 viviendas destinadas a la venta y 169 viviendas para alquiler que no estarán disponibles hasta dentro de varios años.

Igualmente, el año que viene "solo está prevista la finalización de 102 viviendas en alquiler y el presupuesto de Emvisesa se reduce en un 75%", pasando de prever una inversión de más de 62 millones de euros en 2026 a poco más de 15 el próximo año.

En esta línea, Aristu ha explicado que la propuesta en materia de vivienda del Gobierno de Sanz es "pírrica", ya que "en una ciudad que aspira a seguir creciendo y a mantener población, la falta de apuesta del equipo de Gobierno por la vivienda pública protegida a precios asequibles hace muy difícil que muchos sevillanos puedan construir un proyecto de vida en la capital".

"Sevilla necesita una política de vivienda con más recursos, más iniciativa pública y objetivos concretos que permitan a la gente trabajadora vivir en la ciudad donde trabaja. El presupuesto municipal no está colocando las necesidades de la mayoría social en el centro de sus prioridades", ha concluido Aristu.