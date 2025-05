CCOO pide al Ayuntamiento de Sevilla implantar la tasa turística "en lugar de parches como la tasa de eventos"

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, tras publicarse las declaraciones del alcalde sevillano, José Luis Sanz, sobre la nueva tasa para eventos, ha señalado que "en Sevilla existe un consenso acerca de la necesidad que tiene este Consistorio de más financiación no solo para los turistas, sino para prestar servicios públicos en la ciudad y especialmente cuando hay una gran acumulación de eventos que requieren de un sobreesfuerzo en materia de seguridad, limpieza o transporte".

Así, ha indicado en una nota de prensa, en Sevilla "se produce cada vez con mayor frecuencia la coincidencia de eventos de gran calibre que consumen una cantidad muy alta de recursos públicos". En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla ha manifestado que "la ciudadanía de Sevilla no entiende por qué, en estas circunstancias, el alcalde no reclama al presidente de la Junta de Andalucía que nos deje decidir si queremos o no implantar una tasa turística, una demanda que CCOO lleva mucho tiempo planteando, ya que nos daría esa financiación necesaria con más de tres millones de visitantes al año que tenemos de turismo en esta ciudad".

Finalmente, Aristu ha recordado que "es necesario afrontar, buscar la fórmula de consenso e implantar la tasa turística para financiar todo lo que requieren el turismo y los grandes eventos, hacerlo compatible con el resto de usos que tiene la ciudad y ponernos al nivel de las grandes ciudades y destinos turísticos top de Europa y de otros continentales".