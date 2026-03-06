CCOO pide a la Junta que "cumpla su compromiso" de tener un "colegio nuevo" en Gerena (Sevilla)

Protesta de CCOO en Gerena (Sevilla) - CCOO SEVILLA

GERENA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha participado este viernes en la movilización convocada por la Plataforma por un Colegio Nuevo, impulsada por el sindicato, para reclamar a la Consejería de Desarrollo Educativo que "cumpla su compromiso y cree un nuevo colegio que cumpla las mínimas condiciones para el desarrollo de la actividad lectiva".

Según ha indicado el sindicato en una nota, la situación de los tres centros del CEIP Fernando Feliú es ya "insostenible, y por eso se han desarrollado distintas acciones reivindicativas en los últimos meses".

En esta situación, CCOO convocó movilizaciones a principios de noviembre, e incluso "denunció la situación a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, entre otras cuestiones, sin que la Consejería haya actuado en consecuencia hasta el momento".

Asimismo, el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha llamado a los trabajadores del centro a secundar los paros parciales los próximos 11, 12 y 13 de marzo para reivindicar "un colegio digno y seguro".

CCOO ha señalado que "es intolerable la falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía con esta situación" al tiempo que ha advertido a la Consejería de que n"o parará hasta conseguir que el nuevo centro sea una realidad".