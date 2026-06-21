CCOO pide a la patronal de logística que deje el "inmovilismo" y anima a las plantillas a secundar la huelga

Archivo - Instalaciones del operador logístico - PPNIETO / PEPE-NIETO - Archivo

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido este domingo a la patronal UNO que salga del "inmovilismo y ponga sobre la mesa un propuesta responsable para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de operadores logísticos" de Sevilla.

Así, según una nota, el sindicato mantiene para este lunes, 22 de junio, las convocatorias de huelga y posterior manifestación a las 9,30 horas desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, en Sevilla.

Además en la jornada de este lunes se celebrará una nueva reunión entre sindicatos y patronal en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos de Andalucía (Sercla), que ha sido trasladada a petición de CCOO a las 12,30 horas.

CCOO ha vuelto a reafirmar su voluntad "de diálogo" y ha apelado a la "responsabilidad" de la patronal UNO, a la que avisa de que "si continúa con su posición inmovilista, las movilizaciones continuarán para finalizar con la discriminación salarial que sufren más de 8.000 personas trabajadoras".

En este sentido, el sindicato ha recordado que el "conflicto se produce por la brecha retributiva que arrastra el sector, con diferencias salariales del 25% con respecto a Málaga y Granada que se elevan al 40% en comparación con Guadalajara o Toledo".

Sin embargo, según CCOO, "la actividad logística ha experimentado un crecimiento acumulado de entre el 40% y el 70% desde 2019, sumando un último incremento del 13,5% entre 2024 y 2025": "Es intolerable que esta evolución positiva de los beneficios empresariales no se haya traducido en mejoras laborales". Por eso, CCOO ha instado al conjunto de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía a sumarse a "las justas reivindicaciones de las plantillas del sector de operadores logísticos de Sevilla".