CCOO Sevilla advierte en una concentración de la "falta de personal" de atención a la diversidad en el CEIP Al Ándalus

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha convocado este miércoles una concentración a las puertas del CEIP Al Ándalus para advertir de la "grave situación" que atraviesa la comunidad educativa debido, según asegura, a la falta de personal destinado a la atención a la diversidad.

"Esta problemática impide que el alumnado con necesidades educativas reciba los recursos y la atención que requiere. Y es algo que se repite en numerosos centros de la provincia", ha lamentado el Sindicato.

Asimismo, ha advertido de "la negativa de la administración educativa a abordar este problema", hecho que ha motivado la movilización del sindicato que, asegura, se ha concentrado contando con el apoyo de la plantilla del colegio y de representantes de la AMPA, que han reclamado "el incremente inmediato de personal y recursos para la atención a la diversidad".

Por todo ello, el sindicato ha anunciado que solicitará una reunión con el delegado territorial para trasladar la situación del centro y pedirá medidas "para revertir este escenario que compromete seriamente el futuro de una educación pública integradora y de calidad, que debe ser un pilar fundamental de nuestra sociedad".