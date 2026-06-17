CCOO Sevilla alerta del cierre de una oficina de Correos en Sevilla Este que "deja sin servicio" a unas 63.000 personas

Archivo - Oficina de Correos. Imagen de archivo. - CORREOS - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Correos Sevilla ha advertido este miércoles, 17 de junio, del cierre de la oficina localizada en la calle Fernando Zobel, que "deja sin servicio postal a 63.000 personas" del barrio de Sevilla Este.

El sindicato ha exigido a la dirección de Correos la "paralización inmediata del cierre" de esta sucursal y diálogo para "garantizar la continuidad de este servicio".

Además, ha esgrimido que este cierre responde a "la estrategia de reducción de infraestructuras, recursos y atención a la ciudadanía", misma vez que ha destacado que es "obligación" de la empresa de reparto conservar este servicio.

"Mientras las necesidades de la población aumentan, especialmente en barrios en expansión como Sevilla Este, Correos opta por reducir su presencia territorial, alejándose de los principios de cohesión social y territorial que deben regir un servicio público esencial", ha concluido CCOO.