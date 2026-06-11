CCOO Sevilla anuncia movilizaciones ante el "silencio" sobre el espacio de memoria de la antigua comisaría de la Gavidia

Archivo - Fachada en obras, cubierta de andamios, de la antigua comisaría de Policía entre las plazas de la Concordia y la Gavidia, en una foto de archivo - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha anunciado movilizaciones y acciones legales ante el "silencio municipal" sobre el proyectado espacio de memoria democrática de la antigua comisaría de la Gavidia. En este sentido, el sindicato ha alertado de que el Consistorio hispalense mantiene desde hace meses una actitud de "bloqueo informativo" respecto a los compromisos adquiridos para convertir "lo que fueron calabozos en un espacio de memoria e interpretación".

"Así dicta su catalogación como Lugar de Memoria Democrática por parte de la Junta de Andalucía en 2020", destaca CCOO en un comunicado al tiempo que ha afeado al Gobierno local la "ausencia de respuestas" sobre el futuro de este enclave histórico, "que durante años fue lugar de detención y tortura de centenares de hombres y mujeres que luchaban contra la dictadura y por la libertad".

La antigua comisaría se encuentra actualmente en obras para la implantación de un hotel de lujo por parte de la cadena internacional Thompsons Hotel, remarca el sindicato, "que tiene la obligación de señalizar y reservar un espacio de 215 metros cuadrados en los antiguos calabozos de la planta semisótano".

Al respecto, el sindicato ha pedido en numerosas ocasiones --tal como señala en su comunicado-- acceso a esa información, "sin que el Ayuntamiento, pese a haber asumido con anterioridad el compromiso de presentar un borrador de convenio sobre la musealización y los contenidos finales del espacio protegido, la haya facilitado".

Por todo ello, CCOO ha advertido de la convocatoria de próximas movilizaciones si no obtiene respuesta, sin descartar acciones judiciales, entre ellas, pedir la paralización cautelar de los trabajos.