CCOO Sevilla asegura que el paro femenino es el "subsidio invisible" que sostiene los "beneficios récord" de la patronal

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha asegurado este martes que el paro femenino es el "subsidio invisible" que sostiene "los beneficios récord" de la patronal sevillana. Ello, tras conocer los datos del paro en la provincia correspondientes a febrero, donde el desempleo "apenas descendió" en 314 personas, sumando un total de 144.076 sevillanos en paro.

Por sectores, se produjo una bajada en todos --servicios (-401), construcción (-247), agricultura (-78) e industria (-72)-- salvo en el colectivo sin empleo anterior, donde aumentó en 484. Del total de personas en paro, más del 62% son mujeres, y la bajada registrada en el mes ha sido cuatro veces superior en hombres que en mujeres, destaca el sindicato en un comunicado.

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha señalado al respecto que la recuperación económica en Sevilla "tiene un sesgo de clase y género insalvable". En este sentido, Lebrón ha afirmado que "el mercado laboral, claramente, no es neutral. La igualdad de género es uno de los mayores retos económicos, sociales y culturales de nuestro tiempo. Esto no es una frase grandilocuente, es una descripción incómoda de una realidad estructural".

"Desde una perspectiva de clase, desde CCOO advertimos de que la precariedad y la temporalidad femenina funcionan como un 'subsidio invisible' que las trabajadoras pagan al sistema. Un coste que ciertos sectores de la patronal sevillana prefieren ignorar mientras presentan cifras récord de beneficios, confundiendo aposta el término 'competitividad' con pagar menos a quien más lo necesita", ha apostillado su secretario de Empleo.

Para Lebrón, "mientras las empresas sevillanas sacan pecho de sus balances, el 52% de las grandes empresas de la provincia se ríe de la ley, operando sin planes de igualdad y perpetuando brechas que nos condenan a la precariedad".

Por eso, en la semana del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, CCOO de Sevilla "no celebra símbolos, mide realidades. Y la pregunta que lanzamos a la Administración y a los empresarios no es cuánto sube o baja el paro, sino quién está absorbiendo el impacto de la precariedad: siempre las mismas, en los mismos sectores de bajo valor añadido y con los contratos más frágiles".