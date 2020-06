CCOO de Sevilla avisa de falta de "garantías" en la reincorporación presencial de la plantilla municipal

Quienes desarrollen trabajo no presencial "seguirán en esta modalidad hasta las 15 horas del martes 23 de junio", según los sindicatos

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras la resolución del Ayuntamiento de Sevilla fijando la desactivación del plan municipal de emergencias para las cero horas del próximo día 21 de junio y ordenando la incorporación presencial del cien por ciento del personal de la plantilla municipal, siempre con el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención frente al coronavirus Covid-19, los sindicatos del Consistorio han anunciado este viernes un "acuerdo" tras haber criticado duramente dicha decisión del Gobierno local.

CCOO y UGT había reclamado la retirada de dicha resolución avisando de que no había "garantías de que se vayan a cumplir todas las medidas de salud y seguridad en los centros de trabajo", pues por ejemplo "no hay mamparas donde se va a atender al público y no se va a poder respetar las distancias de seguridad en ciertas dependencias que ya son reducidas".

Ahora, las secciones sindicales del Ayuntamiento hispalense, CCOO, UGT, CSIF, Sppme y SEM/SAB, han emitido una circular recogida por Europa Press, exponiendo que "tras la bronca mesa general donde se discutió" la citada resolución municipal y la "falta de diálogo", lo cierto es que "se ha impuesto la cordura y la negociación y en una reunión de urgencia, los sindicatos hemos suscrito un acuerdo de incorporación en términos similares al alcanzado en la Administración General del Estado".

Este acuerdo comenzará a aplicarse el próximo miércoles, "quedando en manos de las direcciones generales de los diversos departamentos del Ayuntamiento la aplicación del mismo de acuerdo con las características y posibilidades" de cada área.

"En cualquier caso, las empleadas y empleados públicos que vienen desarrollando trabajo no presencial seguirán en esta modalidad de prestación de servicios hasta las 15 horas del martes 23 de junio", aseguran los sindicatos.