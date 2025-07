CCOO Sevilla critica "falta de personal" en servicios sociales del Ayuntamiento que "afecta a la población necesitida"

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto de manifiesto en el último año por escrito y por registro "la falta de personal en los profesionales de los servicios sociales, algo que afecta a la atención a la ciudadanía más necesitada y que sobrecarga a la plantilla que la atiende". En este sentido, CCOO han colgado carteles en los servicios sociales en los que se indica "el número de profesionales que faltaban por cubrir"; y el pasado día 13 de junio "se manifestaron en las puertas del Hogar Virgen de los Reyes".

Según ha criticado comisiones en una nota de prensa, a pesar de los compromisos de recursos humanos en cubrir todas las vacantes y bajas, "lo cierto es que solo han procedido a contratar a una jefatura de negociado".

La delegada de CCOO en Servicios Sociales e Igualdad, Pilar Fuentes, ha manifestado que "se trata de una situación muy grave, en la que es posible que personas de barrios desfavorecidos lleguen este verano a pasar hambre porque no se ha gestionado para toda la población que lo necesiten recursos estivales como el programa de garantía alimentaria".

En este sentido, la representante de CCOO ha añadido que "en estas condiciones no sé puede reducir la cantidad ingente de demandas de la población por la falta de acceso rápido a una cita en los servicios sociales; la lista de espera se incrementa y se dan citas para el año 2026; no sé puede hacer una intervención social adecuada estando solo de apaga fuegos", indicando que "resulta paradójico que la ONU busque soluciones mundiales en Sevilla, mientras que Sevilla no es capaz de resolver propios sus problemas".

Finalmente, para CCOO el "germen del problema es la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio (RPT) que no responde a las necesidades reales de la ciudad, pero ahora, y mientras esto se supera, solo cabe cubrir todas las vacantes sean del tipo que sean que se dan en dicha RPT".