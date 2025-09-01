CCOO Sevilla denuncia que la "falta de personal" impide mantener en servicio las seis ambulancias de la ciudad

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha denunciado que "la falta de personal impide mantener en servicio" las seis ambulancias que atienden a "a casi 700.000 sevillanos" de Sevilla capital, por lo que "apenas funcionan con normalidad tres o cuatro" y esto "está provocando una importante carga de trabajo y la acumulación de avisos de urgencias".

El sindicato ha advertido en una nota de "la incompetencia del SAS" para organizar la cobertura de los y las profesionales del Dispositivo de Cuidados Críticos y de Urgencias (DCCU), al tiempo que ha alertado del la falta de efectivos en este servicio, que "tiene como consecuencia una desatención de las situaciones que requieren una asistencia médica inmediata".

El Sindicato ha enmarcado que, en otras ocasiones, la tardanza de la ambulancia ha llegado a derivar en fallecimientos de pacientes, "por lo que es necesario anticiparse y alertar públicamente de esta falta de personal y de la incapacidad de la Consejería de Salud de organizar los recursos".

Por todo ello, CCOO ha exigido la "inmediata contratación de personal para poder prestar un servicio adecuado a la ciudadanía" y "mantener en buenas condiciones al personal de la sanidad pública".