CCOO Sevilla dice que el reparto de Correos en Sur y La Palmera-Bellavista opera con menos de la mitad de su plantilla

Concentración de CCOO a las puertas de la oficina ubicada en la avenida de Las Razas - CCOO

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Correos Sevilla se ha concentrado este jueves a las puertas de la oficina ubicada en la avenida de Las Razas de la ciudad hispalense para advertir del "abandono" y el "deterioro" del servicio público en la unidad de reparto que atiende a los distritos Sur y La Palmera-Bellavista dado que, asegura, la plantilla actual no alcanza "ni la mitad de los efectivos necesarios", situación que ha derivado en "un notable incremento del estrés, la fatiga, la ansiedad y la desmotivación, con un mayor riesgo de 'burnout' y de bajas médicas entre los trabajadores"

En una nota, CCOO ha asegurado que la situación es "crítica" porque las cargas de trabajo resultan "insostenibles" mientras la empresa "ignora el problema" y "expone a su personal a un deterioro progresivo de su salud laboral".

"A esta sobrecarga diaria se añade, según ha explicado el sindicato, la implantación de la "caótica" Red 24 y la proximidad de la campaña de Navidad, lo que afecta tanto a la plantilla como a más de 100.000 personas usuarias del servicio postal en estos distritos", ha apostillado el sindicato.

Ante este escenario, CCOO ha pedido "la cobertura urgente de todas las bajas y permisos", así como un refuerzo estable de la plantilla y un "seguimiento efectivo de los riesgos psicosociales para garantizar un entorno laboral seguro".

El sindicato ha advertido de que, si la empresa no adopta medidas, intensificará las movilizaciones con acciones "más contundentes y sostenidas en el tiempo" para "proteger la salud laboral y asegurar un servicio de calidad".